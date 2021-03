S-a aflat cine este femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida! Ce au descoperit polițiștii

In articol:

În ediția din această seară, Mirela Vaida a trecut prin clipe de coșmar. În timp ce prezenta subiectele zilei, o femeie dezbrăcată a intrat în platoul emisiunii „Acces Direct”, aceasta a alergat spre moderatoare cu o piatră în mână, spunând să-i dea banii. Din fericire, Mirela Vaida a fost salvată în cele din urmă de colegii săi.

Femeia ar fi pătruns în clădire pe o ușă laterală, neasigurată.

În urma episodului șocant, polițiștii din cadrul Secției 4 au ajuns la fața locului, iar femeia misterioasă a fost reținută de oamenii legii. Ulterior, femeia care a atacat-o pe vedetă a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri de specialitate.

„În jurul orei 17.00, prin apel 112, o persoană din cadrul unui studio de televiziune a sesizat faptul că o femeie necunoscută, complet dezbrăcată, a intrat in platoul de filmare, în timpul unei emisiuni ce se transmite în direct, având asupra sa și o bucată de cărămidă. A fost imobilizată.”

Potrivit polițiștilor, femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida cu o piatră a fost externată de la Spitalul Obregia pe data de 12 martie, cu diagnosticul de „retard”.

Mirela Vaida se teme pentru viața ei[Sursa foto: Captură TV]

Mirela Vaida, primele declarații după incident

„Ne-am întors în direct. Sunt în stare de șoc, fac eforturi mari să îmi revin. Am fost atacată fix în momentul în care am intrat în direct. După cum vedeți avem platoul spart. Nu știm cine este doamna, a intrat dezbrăcată fix în momentul în care eu am ieșit pe porți, deci a făcut firul acestui atac foarte bine și țipa „să imi dai banii”. M-am interesat și colegii nu știu cine este această doamnă. Am chemat poliția, am luat un calciu să pot să mă calmez și sunt în șoc realmete. Îmi este frică pentru viața mea.”