S-a aflat cine este noul iubit al Lidiei Buble! Chiar artista s-a dat de gol pe contul său de socializare

De ceva vreme, Lidia Buble iubește din nou. Însă, până la momentul actual, a fost destul de rezervată în ceea ce privește identitatea noului iubit. Ei bine, se pare că artista s-a dat de gol pe contul său de socializare! Iată cine este, de fapt, noul partener de viață al cântăreței.

El este noul iubit al Lidiei Buble

Lidia Buble a petrecut o vacanță de vis în Ibiza, alături de noul său iubit. Chiar dacă a fost destul de rezervată în ceea ce privește idenitatea partenerului ei, se pare că a reușit să scape anumite detalii despre acesta.

Astfel, din comentariile de pe rețelele de socializare, dar și din faptul că aceștia au fost amândoi în aceeași perioadă, în Ibiza, ne-am dat seamă că iubitul Lidiei Buble ar putea fi chiar actorul cubanez Harlys Becerra. În vârstă de 37 de ani, bărbatul îi comentează la imaginile postate de artistă. Nici ea nu s-a abținut de la a lăsa comentarii în dreptul fotografiilor publicate de el. În plus, în urmă cu puțin timp, ea s-a filmat în timp ce purta pălăria lui și a distribuit imaginile pe rețelele de socializare.

Cu toate acestea, cântăreața nu a dat niciun detaliu până la momentul actual despre noul ei iubit, fapt pentru care ne face să ne gândim și mai tare la faptul că este vorba despre o persoană importantă.

Lidia Buble, declarații despre noua iubită a lui Răzvan Simion

Lidia Buble și Răzvan Simion au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă, anul trecut, au decis să pună stop relației. De curând, prezentatorul și-a făcut o nouă iubită. Astfel, Lidia a decis să vorbească despre cât de norocoasă este actuala parteneră a acestuia.

„Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E o norocoasă”, a delarat artista.