S-a aflat cine va prelua conducerea Sectorului 5 al Capitalei, după ce Cristian Piedone a fost condamnat la patru ani de închisoare în dosarul Colectiv

Cristian Popescu Piedone a fost condamnat ieri, 12 mai, la patru ani de închisoare cu executare, în dosarul Colectiv. Mai precis, fostul primar al Sectorului 4 a fost trimis după gratii pentru infracțiunea de abuz în serviciu, în legătură cu autorizația emisă de Primărie pentru clubul Colectiv și achitat pentru o altă infracțiune de abuz în serviciu.

Despăgubiri de peste 50 de milioane de euro în dosarul Colectiv! Cine se face obligat să plătească

Fostul edil s-a predat joi la Secția de Poliție din Bragadiru, fiind ulterior dus la Penitenciarul Rahova. Totodată, întrebarea care stă pe buzele multor bucureșteni în aceste momente este cine va prelua conducerea Sectorului 5 al Capitalei.

Cine va prelua conducerea Sectorului 5

După ce Cristian Popescu Piedone a fost trimis după gratii pentru o perioadă de patru ani, în prezent, conducerea interimară a Sectorului 5 din București va fi preluată de viceprimarul Mircea-Horațiu Nicolaidis.

De precizat este că, delegarea atribuțiilor către Mircea-Horațiu Nicolaidis a avut loc recent, mai precis, cu o zi înainte de precedentul termen când se aștepta sentința în cazul lui Piedone.

Totodată, Nicolaidis poate prelua interimatul timp de șase luni, conform legii, astfel că după jumătate de an se vor organiza alegeri pentru funcția de primar, așa cum se arată în Codul Administrativ.

În același timp, pe Mircea-Horațiu Nicolaidis și pe Cristian Popescu Piedone îi leagă o prietenie de mai bine de 20 de ani, iar prima colaborare a lor a fost legată de un proiect ce viza Sectorul 6 din București.

Mircea-Horațiu Nicolaidis

Mesajul transmis de Piedone, după ce și-a aflat pedeapsa

La scurt timp după ce și-a aflat sentința, aceea de patru ani de închisoare cu executare, Cristian Popescu Piedone a transmis un mesaj pe Facebook, ținând să precizeze că pedeapsa pe care a primit-o este

nedreaptă.

„M-au luat... NEVINOVAT

Ca pe un câine m-au chinuit și m-au tăvălit șase ani și jumătate!

Zilnic mi-au picurat amar și boală în trup și în familie!

M-au vânat pe unde m-au prins.

Că i-am deranjat, că le-am stricat pușculițele...

Rămâneți cu bine, oameni buni!

Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați rămas alături în toți anii aceștia grei!

Eu merg acum unde mă azvârle statul meu cel românesc!

Dumneavoastră, cetățenilor din Sectorul 5, vă doresc sănătate și fericire!

Povestea noastră se oprește aici, din păcate.

A fost frumos, atât cât ne-au permis, atât cât ne-au lăsat...!

Am dovedit, împreună, că prin muncă se pot face lucruri bune pentru comunitate!

Am crezut în visuri, am împlinit visuri!

Am dovedit că putem face imposibilul... posibil!

Va iubesc!

Să ieșiți la vot când vor fi alegeri!

Să vă alegeți un primar drept, care să vă respecte!

Un primar demn și muncitor, care să vă merite!

Cu multă dragoste, Piedone

...

Am un mesaj pentru familiile tinerilor decedați în clubul Colectiv și pentru cei răniți în acea fatidică noapte:

Piedone merge la pușcărie NEVINOVAT!

Adevărații vinovați pentru tragedia Colectiv sunt liberi!!!

Vă veți convinge!”, a scris Cristian Popescu Piedone pe contul personal de Facebook.