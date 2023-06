S-a aflat cu cine a vorbit fetița de 12 ani chiar înainte să fie ucisă în apartamentul din Berceni! Ana a trimis un mesaj vocal, chiar în ziua în care a fost omorâtă: „Sunt logată pe telefonul mamei”

In articol:

Anamaria Constantin, în vârstă de 12 ani, a fost găsită fără suflare într-un apartament din Sectorul 4 al Capitalei, în care locuiau chiar mama sa, Simona Iftimovici și concubinul acesteia, Marcel Șerbuc. Detalii șocante ies la iveală în cazul morții fetiței, după ce mama și fratele ei au fost audiați la Serviciul Omoruri.

Principalul suspect în cazul crimei este iubitul Simonei Iftimovici, care se află încă în Olanda, acolo unde a fost reținut de către autorități. Mama fetiței spune că nu știe ce s-a întâmplat cu Anamaria pentru că, în ziua în care Ana a fost ucisă, femeia plecase la spălat scări cu mama sa. De asemenea, Simona crede că Marcel Șerbuc este cel care a omorât-o. Recent a fost descoperită ultima conversație pe care fetița de 12 ani a purtat-o, chiar în dimineața zilei în care a fost ucisă!

Cu cine a vorbit Anamaria înainte să fie omorâtă

Anamaria Constantin a vorbit cu o prietenă chiar în ziua în care a murit. În dimineața zilei de 11 aprilie, la ora 10:20, Ana a vorbit cu prietena sa, care îi era și colegă de clasă, pe Instagram și i-a trimis un mesaj vocal. Colega sa a întrebat-o ce face, iar Ana i-a răspuns printr-o înregistrare, în care părea că plânge.

Anamaria Constantin i-a povestit colegei sale că nu mai avea telefon și că era conectată pe rețeaua de socializare de pe telefonul mamei ei. De asemenea, fetița a povestit că Simona Iftimovici urma să îi cumpere alt telefon.

„Vezi că eu acum sunt logată pe telefonul mamei și nu am telefon până azi sau mâine. Nu știu când îmi ia mama telefon”, i-a spus Anamaria prietenei sale, într-un mesaj vocal, potrivit spynews.ro.

Prezent în cadrul unei emisiuni televizate, tatăl fetiței de 12 ani, Vasile Constantin a ascultat mesajul și a confirmat că este vocea fiicei sale. De asemenea, bărbatul a mai povestit că ultima dată a vorbit cu adolescenta în jurul orei 19, în ziua în care fetița a fost ucisă.

Concubinul Simonei Iftimovici urma să o ducă pe Anamaria la tatăl ei

Simona Iftimovici i-a povestit șefului ei că, în ziua în care Ana a fost ucisă, Marcel Șerbuc urma să o ducă pe fetița de 12 ani acasă la tatăl ei, Vasile Constantin. De asemenea, Simona a declarat că ea nu a mai putut merge împreună cu ei pentru că a plecat de dimineață cu bunica fetei la spălat scări, iar Marcel și Ana au rămas singuri.

„Am luat toate hainele, nea Emil, să plece acasă la taică-su. Și eu am plecat în dimineața aia la scări, le-am zis anchetatorilor că am plecat cu mama la scări. Și ei au plecat împreună cu mine. Fata, cu el. A dus fata, deci a plecat cu hainele, a zis că o dice el până aproape de poartă și pleacă. Când am venit eu cu mama de la scări, pe la 13:30-14:00 după-amiaza, hainele fetei erau acasă la mine. Și fata nu mai era. Și el era la Luica, mă aștepta pe mine acasă”, îi spunea Simona șefului său.