Anna Lesko este una dintre cele îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Pe lângă faptul că a reușit de-a lungul timpului să atragă un public destul de numeros cu piesele sale, artista este apreciată și pentru aspectul fizic, având o siluetă de invidiat.

Anna Lesko, primele detalii despre dieta pe care o ține

"Eu nu am fost niciodată grasă sau mai plinuță. Nici când am fost însărcinată. Cel mai mult cred că am oscilat cu un kilogram, maximum două, dar care nici nu se observă. Am aceleași haine de acum o mie de ani. Poate mi s-a modificat un pic corpul după naștere. Am observat că anumite rochii îmi vin acum fixe la torace, dar atât. Poate și pentru că eu nu mănânc carbohidrați în mod excesiv. Nu sunt genul de femeie care să mănânce zilnic pâine, paste sau pizza. Mănânc paste o dată la ceva timp. În rest, mănânc doar ce gătesc eu. Mă bazez foarte mult pe legume. Singurele dăți când nu mai țin cont sunt atunci când am pofte de ceva anume, dar după revin la stilul meu alimentar. Am norocul că, și dacă pun două kilograme, le pun uniform.", a declarat Anna Lesko, pentru Viva.

De asemenea, cunoscuta artistă recunoaște faptul că a învățat să gătească de la familia ei. Era destul de important pentru mama și bunica ei ca ea să știe să facă ceva de mâncare. Chiar și tatăl artistei se pare că reușește să le suprindă plăcut cu felurile de mâncare pe care le gătește.

"Am învățat din familie să gătesc, încă de când eram mică. Era important pentru bunica și pentru mama mea ca fetele din casă să știe să gătească bine, să fim gospodine, să știm să coasem, să croșetăm. La noi în casă, până și tata face o mâncare foarte gustoasă. Pentru mine e ceva normal să gătesc.", a mai adăugat Anna Lesko.

