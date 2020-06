In articol:

Alex Bodi e iertat mereu de Bianca Drăgușanu, așa cum s-a întâmplat recent. Afaceristul a postat o fotografie care îl înfățișează în mașină, alături de Bianca, și a comentat: „Aceeași privire...aceiași ochi...aceleași gânduri...dar parcă prea serioși”. (vezi cum a luat Mario Fresh limuzina de 400.000 de euro a lui Alex Bodi)

„Scuze, n-am nimic cu voi, dar arătați ca două suflete chinuite!...Vai, dar câtă fericire pe chipurile voastre!! Mai că sunteți de invidiat câtă mulțumire sufletească puteți emana!...Am tot respectul pentru tine Alex si stii....dar cand deja e prea mult e prea mult.”, au reacționat fanii celor doi.

Alex Bodi e iertat mereu de Bianca Drăgușanu: "Faci ce vor mușchii tăi"

“Mda ...ai tu ceva super deosebit in chiloti, in portofel, la vocabular, prezenta, de poti chiar sa faci ce vor muschii tai, ca femeile tot te vreau inapoi. Orice le-ai face, carpe sau regine ..​.”, a scris un alt internaut. „Eu sunt sigura ca nu are nicio legătură amoroasa cu Daria, sunt prieteni buni și au simulat asta doar ca să o facă pe Bianca geloasa.”, a mai scris cineva. „De fapt nici nu au fost despartiti,vroiau invitatii prin emisiuni si sa scrie ziarele de ei”, a replicat un internaut.

Bianca Drăgușanu a rupt tăcerea și a lămurit relația dintre ea și Alex Bodi, despre care a spus că momentan este doar una de prietenie. S-au împăcat, e adevărat, dar Bianca își dorește ca Bodi să „facă ce trebuie” pentru a o recuceri. Deși cei doi susțin că nu și-au mai dat o șansă ca și cuplu, gesturile lor din public demonstrează contrariul. Zilele trecute, Bianca și Alex Bodi au fost surprinși sărutându-se în public.

Alex Bodi e iertat mereu de Bianca Drăgușanu: "Încerc să-l înțeleg"

„Nu știu dacă ne împăcăm. Suntem prieteni, încerc să-l înțeleg, să îi înțeleg acțiunile astea fără sens, face ce face, tot la mine se întoarce. Ma întreabă lumea dacă mai pot. Nu spun nici că da nici că nu, las viața să mă surprindă, îl las pe el să facă ce trebuie. Nu vreau să mă mai explic. Tot ce s-a întâmplat până acum a fost previzibil”, a declarat Bianca Drăgușanu, la o emisiune tv.

„Este strict decizia mea. Eu nu mi-am asumat alte relații, poate au fost niște lucruri pripite. Singura femeie cu care mi-am asumat relația și iubirea a fost Bianca. Am făcut multe greșeli, însă în toata nebunia asta e ceva sigur (…) Au fost niște săgeți de-ale mele, jocul nostru de orgolii. Dacă nu o iubeam nu veneam acasă. Nu ne-am vorbit trei săptămâni”, a spus Alex Bodi.