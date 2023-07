S-a aflat motivul pentru care Liviu Teodorescu a rupt legătura cu Marius Moga. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei: „ A devenit frustrant”

In articol:

Liviu Teodorescu a devenit un artist foarte îndrăgit în lumea muzicii, însă puțini știu că el a fost descoperit de Marius Moga. Cei doi au făcut echipă o bună perioadă, până când Liviu a decis să pună capăt colaborării.

Liviu Teodorescu a fost supărat pe Marius Moga

Ce s-a întâmplat între cei doi artiști?

Invitat de curând în podcastul lui Jorge, Liviu Teodorescu a făcut dezvăluiri despre relația pe care o are cu compozitorul Marius Moga. Liviu a avut parte de sprijinul lui Marius în dezvoltarea carierei sale, însă parteneriatul celor doi s-a sfârșit. Se pare că proaspătul tătic a fost supărat pe mentorul lui pentru că devenise frustrant să aibă mereu nevoie de aprobarea acestuia.

„Da, am fost, acum nu mai sunt așa, dar am fost supărat rău, dar cred că toți care am trecut pe acolo, într-o măsură ne-am supărat cu Moga. Moga este genial, asta e clar, dar când lucrezi cu el, el se face așa indispensabil în procesul tău de creație, încât lucrând de câteva ori cu el, la un moment dat nu mai poți, pentru că îți creează nevoia de a avea aprobarea lui. Când ești la început, tânăr, artist necopt și nimerești un colos de genul ăsta genial, te copleșește, după care când tu încerci să îți iei puterea și să îți asumi deciziile pe parte de creație, de muzică, când se întâmplă asta și îți iei puterea înapoi, se cam strică combinația. Pentru că nu îți mai convine că ai nevoie de aprobarea lui, devine frustrant pentru tine, descriu ce mi s-a întâmplat mie. A devenit frustrant să am nevoie de aprobarea lui și în momentul ăla am decis să mă separ.”, a mărturit Liviu Teodorescu.

Liviu Teodorescu, veșnic recunoscător lui Marius Moga

Chiar dacă colaborarea dintre cei doi s-a încheiat, Liviu Teodorescu a susținut mereu că Marius Moga a fost cel care l-a adus pe culmile succesului. Compozitorul a mizat pe calitățile lui Liviu și se pare că instinctul nu l-a înșelat.

„Moga a fost primul om care mi-a întins o mână din punct de vedere muzical și care mi-a dat credit atunci când putea, la fel de bine, să n-o facă, nu era nicio pierdere pentru nimeni, că nu avea omul de unde să știe ce puteam eu să fac!”, a declarat Liviu Teodorescu în trecut, în timpul podcastului lui Radu Țibulcă.