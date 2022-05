S-a aflat motivul răzbunării tatălui din Bacău! Bărbatul și-ar fi ieșit din minți după ce și-a prins soția cu propriul frate: „I-a prins în fapt. Nu a mai putut suporta”

In articol:

La finalul săptămânii trecute, Marian, un bărbat în vârstă de 30 de ani din Bacău, a luat o decizie halucinantă, după ce s-a certat cu soția lui. Acesta a plecat de acasă, însă nu înainte să-și ia fiica de cinci luni și băiețelul de patru ani cu el. Au ajuns la lacul de acumulare din zonă, acolo unde s-ar fi aruncat împreună cu cei doi micuți. Lucica Florea, partenera de viață a acestuia, a alertat autoritățile, care când au ajuns la locul indicat de femeie, i-au găsit pe cei doi copii plutind inconștienți și fără suflare pe luciul apei. Din păcate, medicii nu i-au mai putut salva pe cei mici. De atunci și până acum, bărbatul este de negăsit, iar anchetatorii se gândesc chiar că acesta și-a aruncat doar copiii, iar el s-a ascuns.

De teama că soțul ei ar putea veni acasă, Lucica a plecat, căci se pare că certurile și scandalurile dintre cei doi erau la ordinea zilei. Se pare că bărbatul o suspecta pe soția lui că l-ar înșela, acesta fiind și motivul răzbunării sale.

Suspiciunile lui au fost confirmate de o apropiată a lor, care a declarat pentru un post de televiziune că femeia ar fi „umblat” chiar cu fratele lui, iar asta l-a scos complet din minți.

Pozau în familia perfectă, însă realitatea era cu totul alta. Cuplul avea împreună trei copii, un băiețel de 6 ani, unul de 4 și o fetiță de cinci luni, care urma să aibă botezul chiar săptămânile acestea. Din păcate, după un scandal monstru cu soția lui, pe fondul geloziei, bărbatul și-a luat cei doi copii mici și a plecat la lac, acolo unde cei fata și băiețelul și-au pierdut viața.

În timp ce anchetatorii încă îl caută pe bărbat, nașa celui de-al treilea copil face dezvăluiri absolut șocante.

Se pare că infidelitățile femeii erau cunoscute în sat, iar nu puțini erau cei care știau că aceasta îl înșela chiar cu propriul lui frate. Apropiata cuplului spune despre Marian că era un bărbat liniștit și muncitor, care, însă, și-a ieșit din minți duminică, 8 mai, atunci când a comis fapta șocantă. Se pare că acesta s-a întors de la târg și a văzut că partenera lui avea deja bagajele făcute și era pe picior de plecare, iar asta l-a enervat îngrozitor.

„Se intelegea foarte bine cu ea, asa părea. Tinea mult la ea, era un om cuminte, harnic. Ea gresea foarte mult. Ea umbla cu fratele lui, o vorbea lumea in sat. El nu a mai putut suporta. Il vedeam tulburat. (…) Eu am auzit ca aunci cand a venit de la targ, a gasit bagajele facute, asta după ce el l-a prins in fapt pe el si pe ea. După ce i-a prins a plecat cu copiii la râu. Asa am auzit vorba, dar nu stiu sigur. Ei erau fericiti de ochii lumii, acasa cine stie cate certuri erau si conflicte”, a declarat apropiata bărbatului care și-a înecat cei doi copii.

Soția bărbatului care și-a ucis copiii: „ Știam că e un om nebun, dar nu m-am așteptat la asta”

Femeia spune că era amenințată frecvent de acesta că dacă îl va mai supăra cu ceva ea și cei trei copii al lor vor avea parte de un sfârșit tragic. Lucica spune că nu și-a imaginat niciodată ca soțul ei să-și pună în practică planul de răzbunare.

„Mi-a zis de fiecare dată că dacă îl mai supăr sau fac ceva, o să mă bage în maşină cu tot cu copii şi ne aruncă.(...) A venit acasă, ne-am certat, m-a bătut.

Am fugit afară, mi-a luat fata din casă, fata dormea. Mi-a arătat-o. Mi-a zis că e ultima oară când o văd. A chemat băiatul după el. L-a băgat în maşină şi au plecat.(...) Știam că e un om nebun, dar nu m-am aşteptat la asta", a povestit Lucica Florea, soția tatălui din Bacău.