„S-a agravat” Viviana Sposub nu a mai putut suporta durerile și a cerut de urgență ajutorul specialistului! Ce se întâmplă de câteva luni cu fosta prezentatoare TV? „Am crezut că o să treacă de la sine”

Viviana Sposub este iubită și apreciată de mulți români, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas, indiferent de situație.

De asemenea, tânăra este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu fanii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și de curând, căci șatena le-a povestit admiratorilor din mediul online că se confruntă cu dureri insuportabile de genunchi, motiv pentru care a decis să facă ceva în acest sens și să rezolve problema.

Viviana Sposub se confruntă cu dureri mari de genunchi

Viviana Sposub și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a dezvăluit, fără rețineri, problema cu care se confruntă deja de luni bune. Tânăra spune că are o durere de genunchi foarte mare, însă nu a luat măsuri până de curând, căci a crezut că totul va trece de la sine.

Totuși, aceasta a dorit să rezolve problema, motiv pentru care a ajuns la o clinică de tratamente, arătându-le totul și fanilor de pe rețelele de socializare.

„De câteva luni mă confrunt cu durere de genunchi, însă am crezut că o să treacă de la sine. Am continuat să fiu activă, să merg la sală, dar durerea s-a agravat. Cei care au mai avut sau au astfel de dureri știu cât de sâcâitoare pot fi!”, a scris Viviana Sposub, în dreptul unei imagini unde apare la un centru de tratament.

Ce spune tânăra, după prima ședință de tratament

Viviana Sposub a făcut deja o primă ședință din procesul de vindecare și spune că se simte puțin mai bine, însă durerile cu care se confrunta ajunseseră să fie atât de mari, încât o împiedicau chiar să ducă la bun sfârșit activități normale pe care le-ar fi făcut fără probleme, de exemplu mersul la sală.

„Știți vorba aceea mă doare în cot? Pe mine mă doare în genunchi, ce-i drept. Nu se mai poate, am lăsat prea mult problema asta de o parte și am ajuns în punctul în care nici măcar nu mai pot să merg la sală de durere, dar sunt fericită că deja am făcut prima ședință și mă simt ceva mai bine, vă țin la curent. Vă spun din tot sufletul, nu lăsați o durere nerezolvată.”, a mai spus Viviana Sposub, pe pagina personală de Instagram.