S-a ajuns prea departe! Soția lui Tzancă Uraganul scoate la iveală presupuse imagini cu vloggerițele Reea și Tina la videochat! ”N-am văzut surori mai apropiate ca astea”

Scandal fără precedent în lumea manelelor după ce noua soție a lui Tzancă Uraganul a decis să se răzbune pe vloggerițele Reea și Tina, cele care au spus că interpretul este agresiv cu femeile.

Mădălina, noua soție a lui Tzancă Uraganul, a decis să le ”îngroape” definitiv pe celebrele vloggerițe Reea și Tina. Ea a publicat pe contul ei de socializare presupuse imagini în care cele două surori prestau împreună ”muncă” la videochat. Imaginile sunt răspunsul femeii la atitudinea celor două, care în ultimele zile l-au jignit pe Tzancă și au spus despre el că este un tip agresiv cu femeile.

Mădălina, noua soție a lui Tzancă: ”Să dați raport acestor artiste”

”Rog toți prietenii mei, verii, verișoarele etc. să dea raport pe tiktok acestor "fete bune" Tina și Reea! Am primit mesaj că ele au pus lumea să îmi dea raport să mi se închidă tiktok-ul și că pun lumea să lase comentarii despre mine! Vă rog să dați raport acestor artiste de pe Raysahardcore!”,a scris Mădălina Miu pe contul ei de socializare .

Mădălina a poublicat mai multe fotografii compromițătoare cu Reea și Tina

Tzancă a intrevenit și el în scandal și a apărut alături de Lambada , fosta soție, despre care Reea și Tina susțineau că ar fi fost agresată de manelist. Femeia a negat că Tzancă ar fi bătut-o, iar cântărețul nu a ratat ocazia de a le acuza pe vloggerițe că au făcut videochat împreună.

Tzancă Uraganul: ”Se iubesc una pe alta”

”Avem și noi un mesaj pentru surorile astea care se țin foarte aproape una în alta. Că lor le place să stea apropiate rău de tot. Dar foarte apropiate! N-am văzut așa surori apropiate și mai iubitoare ca astea... Se iubesc așa, una pe alta, n-am văzut în viața mea așa ceva. Au postat o filmare cu Lambada, au zis că era bătută și după cum se vede, nu era lovită, era o joacă”,a spus Tzancă Uraganul într-un live.

Reea și Tina nu au comentat pozele de la videochat, însă au venit cu o altă variantă. Ele spun că tot scandalul a fost provocat chiar de Mădălina, care ar fi fost deranjată de faptul că Tzancă le acordă prea multă atenție.

Reea: ”Această femeie de 40 de ani ne-a amenințat cu moartea”

Tzanc a colaborat cu Reea și Tina

”Atât eu cât și Tina am primit amenințări cu moartea, amenințări de familia noastră, amenințări despre cariera noastră... de la această femeie de 40 de ani, Mădălina, cum o cheamă pe ea, Miu. Pentru simplul fapt că noi, în ultima perioadă ne-am înțeles foarte bine cu Tzancă și că noi am făcut tot felul de TikTok-uri cu Anaisa, fetița lui. Ne-a făcut în toate felurile, ne-a blestemat. Eu, de o oră, nu fac decât să plâng, mie nu-mi vine să cred că există oameni de genul ăsta. Că-i mâncăm noi banii lui Tzancă, în condițiile în care noi nu am primit măcar un leu. Ea este o femeie frustrată, nu înțeleg care este problema ei, de ce face ea postări. Că noi n-o să mai facem carieră muzicală că vrea ea. Ea se crede mare producătoare muzicală, dar ea n-a compus niciodată nimic, ea fură melodiile de la alții. Ea s-a luat de toate femeile care colaborează cu Tzancă, ea este frustrată și crede că la un moment dat o să rămână fără el”,a povestit Reea pe TikTok.