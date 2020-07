S-a automutilat! Viorel a trăit drama vieții: „Eram cu drujba și...”

In articol:

Viorel Stegaru i-a povestit Mirelei Vaida o întâmplare care i-a schimbat viața. Practic, a fost nevoie doar de o singură clipă de neatenție pentru ca Viorel de la Blăgești să își trăiască următorii ani cu un defect major. „Eram cu drujba în mână și...”, a fost momentul care a șocat asistența din platou.

Curioasă din fire, Mirela Vaida l-a chestionat pe Viorel de la Blăgești despre un defect vizibil, trecut însă cu firea de toți fanii săteanului devenit vedetă peste noapte.

„Ai o deviație de sept, ai nasul un pic strâmb. Așa te-ai născut, sau te-a lovit cineva? Mă întreabă multă lume și am zis să te întreb” a întrebat Mirela Vaida. Soțul Vulpiței nu a stat prea mult pe gânduri și a elucidat misterul.

„Nu, nu nu…M-am suit într-un copac și am pus pe altcineva să țină scara, eram cu drujba în mână, să tai o creangă. Ăla nu a ținut scara bine și am venit de la 4 metri, am căzut, de-asta am nasul strâmb” a spus Viorel, care este de apreciat că a avut puterea să treacă peste moment și să îl privească amuzat.

Viorel Stegaru și cariera bisericească

Viorel Stegaru, din Blăgești, a mai dezvăluit câteva aspecte neștiute din viața sa. „Eram mai mic. Eram țârcovnic (...) Părul (n. red) a mai dispărut. Aveam în jur de 20 și ceva de ani”, a menționat Viorel.

„Veronico, d-aia te-ai îndrăgostit de el, că l-ai văzut la biserică. L-ai văzut cu ochelari, cu pleata mare”, a adăugat prezentatoarea emisiunii. „Nu, n-avea ochelari”, a reacționat imediat Vulpița.

Ce replici savuroase au mai avut Viorica și Viorel

Vulpița și Viorel rămân unele dintre cele mai mediatizate personaje. Cei doi au rămas în istoria divertismentului cu replici care au atras atenția telespectatorilor. WOWbiz.ro a făcut o listă cu acestea.

„Nu e treaba calului de unde bea oaia apă”

„Mă ierț?”

„Doamna Mirela, mă salt, mă salt, să știți”

„F***-ți soarta mă-tii”

El se râdea, cum se râde și acum”

„Eu văd că cam o iei așa…”

„Asta e scurt și pe 2”