S-a dat de gol! Ana-Maria Mocanu a spus cât a câștigat la un eveniment la care a dansat alături de Loredana Chivu: "În primele zece minute zburau banii efectiv" | EXCLUSIV

Are peste 500 de videoclipuri în care dansează și pasiunea ei a început de mulți ani, iar Ana-Maria Mocanu recunoaște că a luat lecții inclusiv de la celebra dansatoare din buric, Cornelia.

La un singur eveniment la care a participat, alături de Loredana Chivu, Ana-Maria Mocanu a văzut banii zburând pe ring în primele zece minute.

Prietenia dintre Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu este una foarte lungă, iar cele două vedete au fost inclusiv colege de platou, dar și de scenă. Recent, cele două dive au anunțat că se vor reuni pentru un spectacol al lui Jador, ce va avea loc în diaspora.

Amândouă au făcut furori și în videoclipuri, unii dintre cei mai cunoscuți maneliști din România alegându-le să le danseze în clipurile pentru piese. Așa se întâmplă că Ana-Maria Mocanu a depășit deja 500 de clipuri în care a apărut, iar anul acesta a avut inclusiv zile în care mergea la filmări chiar și pentru șase proiecte pe zi.

Ana-Maria Mocanu a apărut în peste 500 de videoclipuri

Ana-Maria Mocanu s-a remarcat rapid în showbiz-ul românesc, tânăra fiind și o adevărată apariție în videoclipurile artiștilor. Celebra dansatoare a debutat cu Kamarad în piesa "Tanti, tanti", dar de acolo a ajuns să aibă apariție și să danseze pentru nume grele din lumea manelelor.

"Nu mai știu. Acum câțiva le numărasem, la un moment dat era vorba de vreo 300 de videoclipuri, dar asta era acum câțiva ani.

Acum, le-am mai pierdut sinceră să fiu numărul, pentru că nu stau să le fac calculul. Nu știu dacă am trecut 500, dar cred că am. De fapt, în ultimul an am filmat foarte mult deci dacă stau să mă gândesc cred că am depășit acest număr. Am și câte cinci sau șase videoclipuri într-o zi și atunci", a dezvăluit Ana-Maria Mocanu la WOWnews.

Ana-Maria Mocanu a învățat să danseze de la Cornelia, celebra dansatoare din buric. Fosta asistentă TV era fascinată când era mică de tot ceea ce făcea aceasta așa că a rugat-o să o învețe mișcări de dans, iar totul a început cu Perinița.

"Dar știi că eu am învățat să dansez de la Cornelia?! Mie îmi plăcea tare mult când dansa, o cunosc personal pentru că ea m-a dus la ansambluri când eram micuță. Mi-a spus că am ceva artistic și eu întotdeauna o priveam și o privesc în continuare cu admirație.

Cum a ajuns Ana-Maria Mocanu să fie dansatoare

Ana-Maria Mocanu a ajuns să fie cunoscută în lumea mondenă, deși inițial s-a format și a profesat ca make-up artist. Fosta asistentă TV a început prin apariția în videoclipuri, iar ulterior a renunțat la meseria de make-up artist tocmai pentru că timpul nu îi permitea să le îmbine pe amândouă.

"Așa m-a dus viața, eu nu mi-am dorit să lucrez în showbiz. Nu mă așteptam la asta, când eram eu mică îmi doream cu totul și cu totul altceva. Am apărut într-un videoclip acum foarte mulți ani, un videlolip al lui Kamarad, se numește "Tanti tanti".

Eu inițial am fost make-up artist. Am făcut niște cursuri și am lucrat în domeniu mulți ani. Este o pasiune de-a mea, doar că nu am reușit să le îmbin și atunci am apărut într-un videoclip, apoi în altul și am văzut că lumea începea să mă placă", a mai povestit ea, la WOWnews.

Ana-Maria Mocanu a dat-o de gol pe Loredana Chivu

Ana-Maria Mocanu nu a avut niciodată probleme cu banii, dar spune că nici nu crede că ar fi o rușine să muncești. Fosta asistentă TV muncește de la 16 ani, iar câștigurile întotdeauna au oscilat.

"Nu am dus lipsă niciodată la modul că nu aveam. Am fost întotdeauna într-o balanță. Eu pot să cheltui astăzi o sută de milioane și mâine un milion, dar oricum știu că a treia zi voi face iar o sută de milioane. Mă simt stabilă financiar și chiar dacă nu m-aș simți, aș munci. Mereu am fost o persoana obișnuită cu munca. Muncesc de la 16 ani", a mai povestit ea.

Întrebată de către Bianca Comănici și Bogdan Mocanu câți bani a primit cel mai mult ca dansatoare la un eveniment, bruneta și-a amintit de o petrecere la care a mers împreună cu Loredana Chivu și la care cânta Florin Salam.

"Îmi aduc aminte că am fost chiar la un eveniment cu Loredana, aici în București, un eveniment unde cânta Florin Salam și știu că primele 10 minute au zburat banii efectiv în sus. Noi am zis a gata, hai să plecăm acasă că nu mai are sens să mai stăm aici că oricum ne-am umplut de bani.

S-a întâmplat acum foarte mulți ani, cred că erau undeva la două mii, pe vremea aceea însemna ceva. Să faci două mii în primele zece minute era ceva, eu deja zisesem că putem să plecăm acasă, nu mai avea sens să mai stăm", a mărturisit Ana – Maria Mocanu, în exclusivitate la WOWnews.

