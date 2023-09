S-a dat verdictul! Niculina Stoican, primele declarații după ce a câștigat procesul cu Olguța Berbec: "Eu doar m-am apărat, nu este deloc confortabil ce se întâmplă" | EXCLUSIV

In articol:

Disputa între Olguța Berbec și Niculina Stoican a început în urmă cu mai bine de doi, atunci când Olguța Berbec a dat-o în judecată pe colega sa de breaslă, pe motiv că i-ar fi plagiat una dintre piese.

Specialiștii au concluzionat însă că piesa Niculinei Stoican este culeasă din folclor și nu copiată de la o altă interpretă.

Cele două interprete s-au luptat în instanță pentru a-și demonstra partea de adevăr așa că procesul a ajuns la final. Magistrații au decis că piesa Niculinei Stoian nu a fost plagiat. În cadrul procesului, piesa cântată de Niculina Stoican a fost analizată de etnologi, aceștia ajungând la concluzia că nu se pune problema unui plagiat. Jurnaliștii WOWbiz.ro au luat legătura cu Niculina Stoian, la scurt timp după ce s-a aflat că a câștigat procesul în care a fost implicată.

Niculina Stoican, primele declarații după ce a câștigat procesul cu Olguța Berbec

Niculina Stoican a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro, la scurt timp după ce magistrații au luat decizia. Îndrăgita interpretă de muzică populară se bucură că s-a făcut dreptate, însă mărturisește că nu este deloc comod să te afli într-o astfel de situație, tocmai pentru că există numeroase alte probleme pe care oamenii le au și merg în instanță.

Citește și: "Mă trezeam plângând" Momentul pe care Niculina Stoican nu și-l poate scoate nici acum din minte. Avea doar 26 de ani și era proaspăt căsătorită când și-a făcut bagajele și a plecat de acasă, împreună cu soțul ei

Artista spune că doar s-a apărat în acest proces, însă se bucură să vadă că magistrații au fost dispuși să ia în calcul toate probele pe care le-au adus la dosar.

"Sunt liniștită, nu este deloc confortabil că între oameni există asemenea preocupări. Eu doar m-am apărat, nu am făcut nimic altceva. Nu sunt eu cea care a făcut acțiunea în instanță, nu sunt eu cea care am acuzat pe nimeni.

Eu doar m-am apărat. Nu este deloc confortabil ce se întâmplă, chiar și în postura aceasta în care eu am câștigat, este trist să vezi că există atâtea alte lucruri importante și grave pe lume care trebuiesc reglementate prin lege și prin justiție și mai există și oameni care au asemenea preocupări desuete din punctul meu de vedere", a mărturisit Niculina Stoican, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Ce se întâmplă cu pensiile românilor în anul 2024? Anunțul oficial făcut de Marcel Ciolacu- kanald.ro

Citeste si: Cel mai înspăimântător sunet din lume a fost reprodus. Era folosit la sacrificiile umane- stirileprotv.ro

Niculina Stoican [Sursa foto: Facebook]

Ce spune Niculina Stoican despre piesele din folclor

Artista mărturisește că piesele din folclorul românesc sunt o sursă de inspirație pentru toți artiștii și ele merg mai departe, din generație în generație, fără să îi aparțină unui cântăreț anume, artiștii deținând drepturi doar pentru variantele lor, după cum ne-a explicat chiar îndrăgita interpretă.

Citește și: „Adevărul îl găsiți acum” Andreea Marin a rupt tăcerea despre zvonurile apărute în online! Vedeta a răbufnit, după ce s-a spus că a fost dată în judecată

"Folclorul și cântecul popular nu este nici al meu, nici al ei, nici al nimănui altcuiva, decât varianta pe care o deții, în rest este al acestui popor. Nu mă mulțumește deloc postura aceasta, mă mulțumește doar și trebuie să mulțumesc instanței pentru că a avut deschiderea necesară să caute, să asculte, să ceară probe și să înțeleagă ce înseamnă cântecul popular că face parte din patrimoniul imaterial al acestei țări.

Nu este al meu, ci al nimănui. Noi deținem doar propriile noastre variante. E timpul să nu mai trăim egoiști și să facem doar pentru noi și să trăim pentru sine. Altfel lumea se va urâți și este mare păcat. Noi trebuie să o lăsăm moștenire copiilor noștri.

Trebuie să clădim viitorul pe prezent, câți dintre interpreții români, avem exemplu generația mea, generația ei, câți dintre acești interpreți au avut asemenea acțiuni ca ale ei?! Niciunul, pentru că există știință clară, etnologie și etnomuzicologie care reglementează prin studiile făcute cântecul popular, de ce este sursă de inspirație, de ce are caracter anonim și colectiv", a mai mărturisit Niculina Stoican, după ce judecătorii au dat verdictul.

Olguța Berbec [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: „Minunată, o fată așa cum mi-am dorit de la viață, să am lângă mine.” Ce a declarat Marius Elisei despre noua sa relație- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Aderarea României la Spațiul Schengen- Analiză. Marius Ghincea: ”Nu avem șanse credibile de a fi admiși mai devreme de 2025”- De ce se opune, de fapt, Austria?- stirilekanald.ro

Citeste si: Au ieșit la iveală detalii noi despre ce probleme ”costisitoare” avea fostul soț al Oanei Zăvoranu, în timp ce avea o relație cu ea- radioimpuls.ro

Ce spunea Olguța Berbec despre procesul cu Niculina Stoican

Cele două interprete de muzică populară au ajuns în fața judecătorilor din pricina unei piese lansată pe YouTube. Cea care a încărcat prima melodia a fost Olguța Berbec, care spune că a înscris piesa încă din 2015 la Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor. La rândul său, Olguța Berbec mărturisea în urmă cu câteva luni că nu își dorea să se ajungă în fața instanței, însă era nevoie să se decidă a cui este piesa originală și cine a făcut plagiatul.

Citește și: Olguța Berbec, implicată din nou într-un scandal folcloric. Cine și ce acuzații dure îi aduce vedetei, după un eveniment public, în care s-ar fi investit zeci de mii de euro? ”Nu s-au emis facturi”

„Nu a fost intenția mea să se ajungă aici. M-a contranotificat ca și când aș fi coautoare. Din 2015 am înscris-o la UCMR-ADA. Adică, eu aș fi putut păcăli instituțiile acestea timp de 6 ani?Am știut că îmi cântă piesa și nu am spus nimic. Nu eram nici prima și nici ultima care pățește așa ceva. Știam de la apropiați că a modificat versurile și că a înregistrat-o.

Lucrurile rămâneau așa dacă nu mă notifica ca și autoare. Inițial eu am notificat-o prima dată, iar cei de la YouTube i-au dat jos piesa. Melodia a fost urcată iar pe YouTube și în acel moment ea m-a contranotificat. YouTube este ca un robot, mi-a dat șansa să fac un demers în 10 zile, să le prezint o acțiune. Mă puteau închide și pe mine. Și atunci a spus, mergeți în instanță și decideți autorul. Nu am vrut să mă judec cu nimeni, dar nici nu mai puteam da înapoi!

Nu mă face fericită situația aceasta. Am fost chemate amândouă în instanță pentru a ni se lua o opinie. Atât. A fost un soi de interviu. Nu a fost sub jurământ. Avocatul îmi explicase că va fi ceva relaxat. Ea a auzit ce am spus eu, eu am auzit ce a spus ea. Când a fost întrebată de judecător dacă este de acord că linia melodică a piesei ei seamănă cu a mea, lansată în 2015, ea a recunoscut și a spus da. Pentru mine nici nu mai contează altceva”, a povestit Olguța Berbec pentru Fanatik.ro, în urmă cu câteva luni.

Atât Niculina Stoican, cât și Olguța Berbec sunt două interprete de muzică populară cu o carieră de succes. Cele două artiste au zeci de piese lansate și numeroase albume, iar la toate evenimentele la care merg fac furori și încing atmosfera pe ringul de dans, aducând valuri de bucurie indiferent dacă vorbim de nunți, de botezuri sau de concerte în aer liber.