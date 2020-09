Primarul Traian Ogâgău și fetița

In articol:

Primarul Traian Ogâgău din Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud, a filmat tot momentul în care își umilește fiica dezbrăcată. Bărbatul și-a pus propriul copil să își ceară iertare în genunchi, iar în tot acest timp micuța nu purtea haine pe ea.

S-a deschis o anchetă în cazul primarului care și-a umilit fetița

Fiica primarului din Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud, a fost filmată de propriul tată în momentul în care era dezbracată și pusă să stea cu mâinile ridicate. Copila a fost obligată de tatăl ei să își ceară scuze de el și să promită că o să fie o fetiță cuminte, care își va asculta părinții. Cazul a fost preluat de către poliţişti, care s-au autosesizat şi au deschis o anchetă.

"S-au dispus verificări, după ce în spațiul public a apărut filmarea cu primarul din Sângeorz. Suntem în faza de cercetare”, a precizat Crina Sârb, purtător de cuvânt IPJ Bistrița pentru libertatea.ro

De asemenea, Crina Andreica, director adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cere anchetarea primarului. Ea mai declară faptul că mama și fata au fost duse la sediu DGSAPC din Bistrița-Năsăud și au beneficiat de consiliere psihologică.

"Încă de ieri ne-am autosesizat şi am demarat o anchetă imediat după apariţia imaginilor, în spaţiul public. În regim de urgenţă am sesizat şi organele de cercetare penală, am contactat şi părinţii. Mama împreună cu fata au fost ieri la sediul nostru unde au beneficiat de consiliere psihologică.", a precizat Crina Andreica, director adjunct DGSAPC Bistriţa-Năsăud.

Primarul din Sângeorz-Băi

"Ar trebui să asistăm la o anchetă destul de complexă"

Avocatul Artin Sarchizian a declarat faptul că în mod normal, ar trebui ca ancheta să fie destul de complexă.

"În mod normal, ar trebui să asistăm la o anchetă destul de complexă pentru că, în realitate, poliţiştii nu trebuie să ancheteze acest caz privit individual izolat, ci trebuie să stabilească dacă un astfel de comportament a mai existat în trecut. Spun acest lucru pentru că noi avem o infracţiune în codul penal intitulat rele tratamente aplicate minorului, care incriminează şi pedepseşte exact un asemenea comportament, anume tratamente umilitoare, degradante care pun copilul într-o postură de inferioritate.

Repet, discutăm despre afectarea unui drept fundamental al unui minor şi pe de altă parte discutăm de o faptă incriminată de legea penală. În mod firesc, o astfel de anchetă nu se realizează doar de către poliţişti sau de procurori, ci trebuie atraşi şi specialişti psihologi care să vorbească cu copilul, să poată obţină, într-o manieră non invazivă, informaţii de la minor, să stabilească după cum spuneam dacă au mai existat asemenea comportamente în trecut şi în final să tragă această concluzie, dacă este vorba de o situaţie izolată sau dimpotrivă sunt acte repetate.", a declarat avocatul.