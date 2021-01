S-a dezbrăcat, iar apoi a fugit la mănăstirea unde se fac exorcizări! Comportament straniu al celebrei Naba

In articol:

Așa că, de curând, frumoasa brunetă a făcut un adevărat show pe conturile sale de socializare, pozând în ipostaze care ar transforma și un pusnic într-un adevărat ”păcătos”, iar apoi a mers într-un loc care, în Vestul României, este considerat cu adevărat sfânt.

Citeste si:Naba Salem de la Bravo, ai stil!, bătuta de o vedetă din România! Cei doi prieteni sunt protagoniștii unui scandal uriaș

Mai exact, Naba, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil”, a dovedit că nu este deloc inhibată când vine vorba de ședințe foto fierbinți, fie că este singură în ele, fe că este alături de una dintre prietenele sale. Și, de curând, a realizat o asemenea ședință foto, renunțând, la un moment dat, chiar și la sutien, ”de dragul artei”, iar rezultatul l-a postat pe conturile sale de socializare, succesul fiind, așa cum era de așteptat, unul uriaș printre bărbații care admiră formele perfecte ale brunetei.

Naba de la Bravo, ai Stil, a renuntat si la sutien

Citeste si:Cine este iubitul fostei concurente Ana Maria Lintaru de la Puterea Dragostei. Tânărul are o soră celebră: : ”Hai să vă spun ceva...”

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Tichete cadou pentru cei vaccinaţi? Ce bonus ar putea primi angajaţii - bzi.ro

Dar, după ce a pozat în ipostaze de-a dreptul ”păcătoase”,, Naba a simțit nevoia să se curățe de păcate. Motiv pentru care, alături de amica cu care a pozat aproape goală, a luat drumul credinței și a mers la Bodrog, în județul Arad, la Mănăstirea Hodoș, renumită în toată România pentru slujbele de exorcizare care aveau loc acolo.

Și, din imaginile pe care le-a postat, Naba s-a simțit minunat la mănăstirea din apropierea Aradului, loc în care s-a recules și, cine știe, poate s-a și regăsit...

Scandal cu Naba și Conchita de România, la salon

Naba Salem de la ”Bravo, ai stil” a fost în centrul unui nou scandal. Vedeta îl acuza pe hairstylist-ul vedetor, Dudu, zis Conchita de România, că ar fi bătut-o.

spunea, la acea vreme, Naba

Citeste si:Naba de la „Bravo, ai stil”, declarație în lacrimi, după moartea lui Răzvan Ciobanu: „Te voi iubi mereu”

Replica lui Conchita de România a venit imediat. ”Naba a venit în incinta salonului la mine, a sărit peste mine, mi-a rupt tricoul, mi-a dat doi pumni și evident că și eu, la rândul meu, am fost nevoit să mă apăr într-un fel sau altul. Am chemat poliția. Poliția o să-și facă datoria. Există camera de luat vederi, o să vă demonstrez la toți că eu nu am bătut și nici n-o să bat vreodată o femeie. Pur și simplu m-am apărat așa cum ar face oricine. Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mie-mi pare rău de toată situația asta, pentru că eu am considerat-o prietena mea pe Naba, eu am iubit-o, ne-am ajutat reciproc, am fost unul lângă altul. Dar dacă ea a vrut să ajungem la situația asta, eu am vrut să mă apăr”,a explicat Conchita de România, citat de cancan.

Manastirea Hodos Bodrog, cunoscuta si pentru exorcizarile care au loc acolo

La Mănăstirea din Bodrog se fac și exorcizări

Mănăstirea Hodoș Bodrog a fost ridicată în anul 1177 și este considerată cea mai veche așezare de acest gen din România. Mănăstirea de lângă Arad era renumită pentru slujbele de exorcizare ținute de Nestor, starețul așezământului monahal din Bodrog.