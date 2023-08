S-a dezbrăcat în fața tuturor! Marius Niculae a făcut schimb de haine la malul mării, fără inhibiții | EXCLUSIV

In articol:

Marius Niculae, fost fotbalist pe postul de atacant la echipa Dinamo București, a fost surprins la mare, în ipostaze neașteptate. Paparazzi au fost pe fază când Niculae și-a făcut apariția pe litoral.

Marius Niculae, apariție răvășitoare la mare

Marius Niculae și-a luat o vacanță bine meritată alături de câțiva prieteni, unde altundeva decât pe litoralul românesc. Acesta era foarte jovial, zâmbăreț, simțindu-se de minune în compania amicilor săi.

Paparazzi WOWbiz nu s-au așteptat la ce a urmat. Marius Niculae a și-a dat tricoul jos și a rămas la bustul gol preț de câteva momente. Până aici nimic neobișnuit, pentru că ne aflăm la plajă. Însă, după aceea, și-a luat un alt tricou, asemenea colegilor lui, care era inscripționat cu o reclamă publicitară. Aparent, Marius Niculae s-a dus cu treabă la mare, nu să stea la plajă.

Marius Niculae, vedetă în Europa, după ce a vorbit despre Cristiano Ronaldo

Marius Niculae și Cristiano Ronaldo au fost colegi pentru puțin timp la Sporting Lisabona, în sezonul 2002-2003, atunci când echipa din capitala Portugaliei era antrenată de Ladislau Boloni. Deși nu au petrecut foarte mult timp împreună, fostul fotbalist are câteva amintiri și povești despre Cristiano Ronaldo, pe care nu se ferește să le împărtășească public.

Una dintre afirmațiile făcute de acesta a ajuns virală în toată Europa, iar acum numele lui este rostit de mai multe publicații europene.

"Nu era un tip sociabil. Trăgeai de el să iasă împreună cu noi la masă. Era în lumea lui. Se ducea singur la sală, nu zicea să mergem împreună. Uneori, după antrenamente, mai ieșeam cu băieții să mâncăm, să socializăm, dar el nu venea niciodată. Din punctul meu de vedere, cred că grupul nu l-a mai acceptat, în ultima parte (n.r.- la naționala Portugaliei), după cum îl cunosc. Cu Pepe se știe de când erau mici. Pepe a fost în probe la Sporting, se cunosc de atunci. Pepe cred că este singurul cu care se înțelege la națională. Am văzut niște imagini, Bruno Fernandez l-a evitat puțin. Au contat foarte mult declarațiile pe care le-a dat în acel interviu care a dus și la despărțirea de United. Cred că va alege Al-Nassr sau America. Cred că vrea să pătrundă în zona aia de filme, de Hollywood, din ce am mai citit și eu. Ultima oară când am vorbit cu el, zicea că are doi prieteni apropiați, cu care a mai rămas în contact" , a spus Niculae, la Digi Sport.

