„S-a dus cu liniștea mea” Mirela Vaida nu credea va trăi vreodată această zi! Soțul său are o nouă „jucărie” de acum

Mirela Vaida are o familie numeroasă, în care fiecare membru are pasiuni și dorințe total diferite față de ale celorlalți. Se știe despre fiica sa că este pasionată de pian și că dedică timp acestei pasiuni ori de câte ori are ocazia, făcând-o pe mama sa foarte mândră.

Pe de altă parte, soțul său, Alexandru Vaida, pare că se află la popul opus, pentru că ieri prezentatoarea TV le-a arătat tuturor fanilor din mediul online ce va fi nevoită să trăiască de acum înainte. Iată despre ce este vorba!

Cu numai câteva ore în urmă, Mirela Vaida le-a arătat admiratorilor că soțul său are o nouă „jucărie”, din cauza căreia este de părere, mai în glumă, mai în serios, că nu va mai avea liniște deloc acasă. Este vorba despre o motocicletă, care i-a fascinat pe cei mici, dar mai ales pe adulți. Prezentatoarea TV s-a confesat internauților, dând de înțeles că este dispusă să facă și sacrificii din dragoste și să accepte pasiunile soțului ei.

„A venit... S-a dus cu liniștea mea... A venit motocicleta...”, a scris Mirela Vaida în mediul online.

Motivul pentru care Mirela Vaida și soțul său nu mai dorm împreuna

Mirela Vaida și soțul său au un program destul de încărcat, din pricina căruia, de multe ori ajung să se vadă abia de dimineață, când este necesar să îi ducă pe cei mici la școală, pentru că fiecare adoarme pe unde apucă.

„Știi ce se întâmplă? Uite asta se întâmplă. Ne luăm cu treabă zi de zi, venim obosiți acasă, suntem rupți, adormim. Eu adorm cu copiii în pat, că le zic povestea de noapte bună, rugăciunea și… Eu adorm înaintea lor. Când mă mai întâlnesc și cu soțul meu… e 6 dimineața. Zic: «Ce am făcut, mă? Iar am dormit separați?». Al meu zice: «Da, dar și când te prind…»”, a povestit Mirela Vaida în podcastul găzduit de Valentin Sanfira.