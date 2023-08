„S-a înecat în Prut” Familia lui Florin Piersic, lovită de durere! Actorul a povestit, cu sufletul îngenuncheat, despre momentul cumplit în care și-a pierdut sora, pe vremea când era doar un copil

In articol:

Florin Piersic a fost și este în continuare o legendă a teatrului românesc. Îndrăgitul actor a vorbit de multe ori despre viața lui și experiențele de care a avut parte când a urcat pe scenă, însă puțini sunt cei care știu prin ce dramă a trecut de-a lungul anilor.

Drama neștiută din viața lui Florin Piersic

Abia acum și-a găsit curajul și să dezvăluie tragedia care i-a îndoliat familia.

Florin Piersic este cu adevărat un nume mare pentru scena teatrului românesc, iar de-a lungul timpului a reușit prin carisma sa să facă o țară întreagă să zâmbească. Ajuns la vârsta de 87 de ani, marele actor al țării noastre se poate lăuda cu o carieră impresionantă și cu o mulțime de oameni care îl apreciază. Cu toate acestea, în spatele zâmbetului său ascunde o mare dramă, pe care nu foarte mulți o știu. Invitat în cadrul unei emisiuni televizate, maestrul a mărturisit că a avut parte de o tragedie dureroasă, chiar pe vremea când era un copil. Sora lui, Lucica, a murit la vârsta de 15 ani înecată în Prut, după ce a vrut să-i salveze viața unei prietene. Evenimentul nefericit l-a urmărit ani la rând, căci nici în prezent nu își poate stăpâni lacrimile când vorbește despre situație.

„Noi am trăit cea mai mare tragedie a familiei noastre. Când joc în piesă mă gândesc la părinții mei și la Lucica, sora mea, care la 15 ani s-a înecat în Prut, sărind să își salveze o colegă. A luat-o un vârtej. La 11 km, în Basarabia, au găsit-o niște pescari plutind. Apoi pe ai mei nu i-am mai văzut o lună de zile. Au plecat la București să facă spiritism.” , a mărturisit marele actor, în cadrul unui post de televiziune.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: O femeie care nu știa că este însărcinată în luna a 9-a, iar medicii nu și-au dat seama, operată de hernie în Târgu Jiu- stirileprotv.ro

Citește și: Elvira Deatcu, mai sinceră ca niciodată! Ce a spus marea actriță despre perioada în care a copilărit?! Nimeni nu se aștepta la asemenea dezvăluiri: „Copilăria a avut grijă să ne salveze”

Moartea surorii lui i-a lăsat un gol imens în suflet: „Nu pot să uit acest lucru niciodată”

În cadrul aceluiași interviu, actorul a precizat că tragedia a avut un impact major asupra lui și a părinților, căci cei care i-au dat viață au plecat timp de o lună în alt oraș, pentru a se vindeca de suferință. La vremea aceea, Florin Piersic nu înțelegea ce s-a întâmplat, însă când mama lui i-a spus adevărul despre sora Lucica, a avut un șoc.

Actorul a recunoscut, vizibil afectat, că nu poate uita acel moment niciodată.

Citeste si: „Am simțit că nu am aer, că totul este un vis în culori gri, reci, din care nu mă mai trezesc!” Roxana Ciuhulescu, la capătul puterilor! Fiica vedetei, operată de urgență!- kfetele.ro

Citeste si: Cum va fi iarna anului 2023-2024? Zonele unde nu va lipsi zăpada- stirilekanald.ro

Citeste si: Mesajul Iuliei Albu dupa ce mama designerului Mihai Albu a murit: "Îți mulțumesc pentru clipele frumoase pe care le-am împărtășit"- radioimpuls.ro

„O lună am stat la familia Spânu. Stăteam la geam și așteptam. Într-una dintre zile, au coborât mama și tata dintr-o birjă. Și cum am scris în cartea mea, „Viața este o poveste”, în momentul în care i-am văzut prin geam, ploua, erau lacrimile lor și lacrimile mele. M-am repezit pe scări și am strigat A venit mama! Mama mea mi-a spus: Lucica nu mai vine! Nu pot să uit acest lucru, niciodată.”, a mai spus actorul.