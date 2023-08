S-a întors din America special pentru ea! Andreea Antonescu este în culmea fericirii: „Eu și Sienna ne dorim același lucru”. Mărturisiri neașteptate despre împăcarea cu Traian Spak!

In articol:

Andreea Antonescu este în culmea fericirii după ce fiica ei cea mare, Sienna, a decis să rămână în România alături de ea.

Andreea Antonescu are acum ambele fete alături

Artista a trecut prin momente dificile în ultima perioadă, pentru că era nevoită să se împartă pe două continente ca să fie alături de ambele ei fetițe. Acum, cântăreața este mai împlinită ca niciodată.

Andreea Antonescu este mămica a două fetițe, Sienna și Venice. Sienna, fiica cea mare, locuia în America alături de tatăl ei, iar acum a decis să se întoarcă definitv în România. Hotărârea a fost a fetei, care și-a dorit să rămână alături de surioara ei mai mică și de artistă. Andreea este în culmea fericirii că le va avea alături pe amândouă, pentru că îi era foarte greu să se împartă pe două continente. Urmează ca Sienna să fie înscrisă la școală în țară, în clasa a șaptea.

„ Ea a studiat acolo. Și, acum, de dragul fetiței celei mici, Venice, și al meu a decis să rămână aici. Fiică-mea a rămas cu mine. Urmează să o înscriu la școală, în clasa a șasea. Ea și-a dorit să rămână aici, dar era și visul meu să am fetele aici. Dincolo de trăirile pe care le aveam eu, supărările, că aveam doi copii pe două continente și îmi era foarte greu, acum am inima împăcată. Nimic nu e mai frumos de atât, să fiu cum fetițele. Sunt foarte fericită, sunt liniștită. Nu mai am niciun necaz. Îți dai seama, Sienna era acolo, fusul orar pe invers, încercam s-o prind la telefon când mergea sau se întorcea de la școală. Nici nu mai aveam posibilitatea să plec în America, așa, din zi și din noapte, cum făceam eu înainte, să stau cu Sienna. Acum, că stau amândouă aici, am dat reset la toată viața și mergem mai departe”, a dezvăluit Andreea Antonescu pentru Cancan.ro .

Cum a reacționat tatăl Siennei când a aflat de decizia adolescentei. Mai ia Andreea Antonescu în calcul împăcarea cu Traian Spak?

Andreea Antonescu și Traian Spak s-au despărțit în urmă cu câțiva ani, însă au rămas în relații foarte bune de dragul fetiței lor. Se pare că bărbatul nu a fost deranjat de faptul că Sienna a hotărât să locuiască din nou alături de mama ei, mai ales că știa cât de mult își doresc ambele să fie împreună.

Cât despre o posibilă împăcare între el și artistă, chiar Andreea Antonescu a spus clar că nu exclude total acest lucru. Cert este că în momentul de față se înțeleg de minune, iar timpul va decide dacă își mai pot oferi sau nu o șansă.

„Traian a spus că este foarte bucuros că eu și Sienna ne dorim același lucru, adică să fim împreună. Eu și Sienna ne doream să fim împreună și suntem fericite. Eu și Traian suntem în relații foarte bune. Nu știu dacă o să mai fiu cu el… Lucrurile astea nu se știu. Pentru astea nu ai cum să bagi niciodată mâna în foc. Nu poți să știi dacă se va întâmpla sau nu”, a mai spus Andreea Antonescu.