"S-a plâns soțul" Ce a găsit Adela Popescu când a ajuns acasă, după ce l-a lăsat singur pe Radu Vâlcan și a plecat la un eveniment?! A pus mâna imediat pe telefon, ca să filmeze

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează, fără doar și poate, unul dintre cele mai îndrăgite și apreciate cupluri din spațiul monden. Cei doi s-au cunoscut chiar pe platourile de filmare, iar de atunci trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

Pe parcursul anilor, au reușit să pună bazele unei familii minunate, având împreună trei băieți de care sunt foarte mândri și care le fac zi de zi viața mult mai frumoasă.

În tot acest timp, au jonglat între viața personală și cea profesională, chiar dacă uneori nu este ușor. Recent, Adela Popescu a fost invitată în cadrul unui eveniment monden, iar Radu Vâlcan a rămas acasă, ocupându-se de treburile casnice. Ce a mărturisit artista, atunci când s-a întors?

Ce mărturisire a făcut Adela Popescu pe rețelele de socializare, atunci când s-a întors de la un eveniment monden?

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt foarte activi pe rețelele de socializare, acolo unde se bucură de o mulțime de urmăritori. Tocmai din acest motiv, cei doi postează deseori imagini în mediul online și nu se feresc să își arate viața personală.

Recent, prezentatoarea TV a fost invitată la o prezentare de modă, însă a lipsit doar o oră și jumătate.

În tot acest timp, Radu Vâlcan a rămas acasă, ocupându-se de muncile casnice. Ba mai mult decât atât, chiar le-a scris urmăritorilor săi că montează un pat, în timp ce soția sa participă la un eveniment monden.

„Adela Popescu este la un eveniment monden, nu știam că mai există așa ceva, iar eu montez un pat”, a mărturisit prezentatorul TV pe contul său de Instagram.

Ce a găsit Adela Popescu când a ajuns acasă, după ce l-a lăsat singur pe Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram]

Sinceră din fire și întotdeauna cu umorul la purtător, Adela Popescu a lămurit ulterior toată situația. Mai exact, vedeta a mărturisit că în momentul în care a vrut să verifice cum arată, de fapt, patul montat de soțul său, a descoperit că acesta adormise deja. Ca o completare, artista a precizat că a fost o zi obositoare pentru partenerul său de viață.

„Am fost la prezentarea de modă, n-am lipsit mult, cred că o ora și jumătate a fost toată deplasarea, cu tot cu drumul, și s-a plâns soțul pe Instagram că el muncește și montează un pat și ați văzut. M-am întors după o oră și jumătate cum vă spuneam, ne-am ocupat, am luat copiii, eu unul, el doi și am adormit copiii și am vrut să merg cum arată patul. Amuzant este că a muncit foarte mult, iar acum sforăie, a picat lat, l-a epuizat rău patul ăla.”, a mărturisit Adela Popescu pe contul său de Instagram.