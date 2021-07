S-a rupt ”conexiunea” dintre Andrei Dascălu și Roxana Ghiță după doar câteva zile. Războinicul de la Survivor confirmă despărțirea: ”Dacă ea nu-mi dă atenție, o s-o caut pe alta”

Andrei Dascălu [Sursa foto: Captură Stirile KANAL D] 22:02, iul 27, 2021 Autor: Cristina Ionela

S-a rupt lanțul de iubire între Andrei Dascălu și Roxana Ghiță! Cei doi războnici de la Survivor România 2021 au format o relație timp de câteva zile, după ce Roxana s-a despărțit definitiv de fostul ei iubit, cu care se împăcase după ce a fost eliminată din emisiune.

Fosta concurentă a dezvăluit, acum ceva timp, la Ștafeta Mixtă, că a hotărât să-și urmeze inima și să dea o șansă relației ei cu Andrei Dascălu. Ba mai mult decât atât, tânăra ”presimțea” că totul va merge ca pe roate între cei doi.

Se pare că doar câteva zile în care au stat despărțiți au fost suficiente ca Andrei și Roxana să se gândească mai bine la relația lor. Finalistul de la Survivor România 2021 a recunoscut, într-un interviu acordat la Știrile Kanal D, că relația de dragoste dintre el și Roxana Ghiță este confuză în aceste momente. Sportivul a dezvăluit că războinica nu-i răspunde la mesaje, iar acest lucru l-a pus puțin pe gânduri.

Mai în glumă, mai în serios, Andrei Dascălu a spus în gura mare că dacă Roxana nu-i va acorda atenție, el se va îndrepta spre altcineva.

Andrei Dascălu și Maria Chițu[Sursa foto: Captură Stirile KANAL D]

Andrei Dascălu, primele declarații despre ruptura de Roxana Ghiță

”Da, multă lume întreabă: Esti impreuna cu Roxana? Și nu stiu ce sa raspund, ori da, ori nu pentru ca nu stiu. Nu suntem nici prieteni, dar nu suntem nici intr-o relatie. Suntem undeva la mijloc. De aia nu pot sa raspund oamenilor de acasa daca sunt cu ea sau nu. Exact, exact, nu știu. Trebuie sa stau sa vorbesc cu ea sa lamurim, sa vedem ce se intampla. Am fost sau suntem la inceput de relatie. Faza e ca ne intelegeam mai bine inainte decât acum. Nu mai este aceeasi conexiune cum era inainte de relatie. Plus ca nu am mai pastrat asa de mult legatura si nu stiu ce se intampla”, a spus Andrei la Știrile Kanal D.

Sportivul a mărturisit că Roxana nu-i răspunde la mesaje, iar dacă nu are de gând să vorbească cu el cât mai curând, acesta își va îndrepta atenția spre o altă tânără.

”I-am dat mesaj, nu raspunde, nu stiu ce se intampla, astept in continuare pentru ca asa sunt eu bun, cuminte si-mi place sa astept, dar n-o sa mai astept mult. Ar trebui sa raspunda la mesaje ca daca nu o s-o caut pe alta. Vreau gagica. Si daca ea nu-mi da atentie, o sa caut pe alta pana la urma”, susține finalistul Survivor România 2021.