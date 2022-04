„S-a spus că eu și Petre eram împreună” Constantin Enceanu rupe tăcerea despre relația cu Petrică Mîțu Stoian. Acum e clar

In articol:

Petrică Mîțu Stoian a fost unul dintre cei mai respectați și apreciați interpreți de muzică populară din România.

A murit fulgerător, în urmă cu 6 luni, după o ședință de terapie cu oxigen hiperbar, folosită în tratamentul post-COVID. Vestea a luat prin surprindere pe absolut toată lumea, iar mulți dintre apropiați nu-și revin nici astăzi din șoc.

Constantin Enceanu a fost, fără doar și poate, cel mai bun prieten al regretatului artist. Cei doi erau aproape de nedespățit și au multe amintiri care-i leagă, inclusiv unele mai puțin plăcute. În ultimul interviu acordat, Enceanu a avorbit despre un subiect mai sensibil. Este vorba despre niște zvonuri care au apărut în spațiul public cu ceva timp în urmă legate de așa-zisa relație pe care cei doi ar fi avut-o, care ar fi fost mai mult decât o simplă prietenie.

Petrică Mîțu Stoian și Constantin Enceanu [Sursa foto: Facebook]

Constantin Enceanu, adevărul despre relația dintre el și regretatul artist: „ Eu am stat cu Petre de atâtea ori împreună ”

Bârfele au apărut chiar în timpul în care Petrică Mîțu Stoian trăia, dar Constantin Enceanu spune că, deși era profund deranjat de aceste zvonuri, nu și-a permis niciodată să deschidă acest subiect în fața prietenului său. De asemenea, artistul spune că regretatul interpret de muzică populară nu i-ar fi dat niciodată de înțeles că relația lor ar fi de o altă natură, ci erau doar buni amici și doar atât.

„Au fost situații în care mi-au auzit urechile lucruri care nu sunt atât de plăcute. M-a deranjat foarte mult atunci când au apărut în spațiul public acele vorbe că eu și Petre am fi împreună. Lucrul ăsta m-a iritat foarte mult. Dacă între noi era o relație de prietenie, nu poți să spui așa ceva.

Citeste si: De ce e bine să torni oțet în pantofi! Trucul care te ajută în multe situații- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Eu am stat cu Petre de atâtea ori împreună. Dar eu cu Petre nu mi-am permis niciodată să vorbesc despre lucrul ăsta. Cât de prieteni eram noi, n-am putut să-l întreb: ‘Bă, Petre, uite ce vorbește lumea…’

Petre niciodată nu mi-a dat de înțeles ca ar fi ceva. Mie niciodată acest om nu mi-a demonstrat că ar avea alte orientări. Ce a făcut cu viața lui privată, nu m-a interesat. Multe lucruri poate soția mea le-a discutat cu el și multe lucruri le știu de la soție. Mi s-a părut o tâmpenie să intru în viața lui intimă”, a declarat Constantin Enceanu la o emisiune televizată.

Constantin Enceanu la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Captură video ]

Constantin Enceanu, întâmplări bizare la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian: „Ceva nu e în regulă”

Artistul a scris o melodie în memoria regretatului interpret de muzică populară, iar videoclipul a fost lansat chiar în Săptămâna Mare. În spatele imaginilor emoționante de la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian se ascund povești absolut bizare, la care Constantin Enceanu nu are explicații.

Citeste si: Cum i-a apărut Petrică Mîțu Stoian în vis surorii lui? Femeia crede că a vrut să-i transmită un mesaj: "Să nu zic ceva rău despre ea"

„Clipul e terminat de vreo trei saptamani dar am asteptat special Saptamana Patimilor pentru ca este perioada in care ne aducem aminte de cei plecati in lumea fara dor, Parca mai mult ca oricand vrem sa le aprindem o lumanare, sa le aducem un omagiu si sa ne amintim de ei. Asa am gandit videoclipul, am parcurs intreaga viata a lui Mitu, am plecat din satul natal unde el cutreiera dealurile, am filmat Podul lui Dumnezeu de care vorbea cu multa dragoste, Biserica din sat.

Citeste si: Mirela Vaida nu a trecut nici acum peste moartea lui Mîțu Stoian! Prezentatoarea, mesaj sfâșietor pentru regretatul artist: „Știu că ne vezi de sus”

Am filmat la morile de apa, la intrare in Isverna. Crede-ma ca era o zi de primavara, soare cu dinti, destul de frig. De trei ori am inregistrat piesa aici si de fiecare data, la ultima strofa, s-a auzit un vuiet, se miscau frunzele… am si zis: parca Petre ne da un semn. Am zis ca prima oara a fost o intamplare, insa, a doua oara la fel, a treia oara la fel… de fiecare data, pe ultima strofa se producea acest vuiet, zgomot al padurii. Recunosc ca la un moment dat mi s-a facut pielea de gaina. Totusi, sufletul lui e aici, pe langa noi, ne urmareste. I-am zis si cameramanului ca ceva nu e in regula”, a declarat Constantin Enceanu pentru Star Popular.