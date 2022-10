S-a spus că nu se suportau, dar adevărul e altul! Ce relație era între Cove și Adela Popescu, de fapt? Prezentatorul a spus totul, după un an

In articol:

Cu un an în urmă, Cove a plecat de la emisiunea pe care o prezenta împreună cu Adela Popescu la un post național de televiziune.

La acel moment, decizia bruscă a actorului i-a luat prin surprindere pe fanii acestuia și a dat naștere la multe zvonuri despre motivele care l-au determinat pe artist să ia această hotărâre.

„Nu există absolut niciun sâmbure de adevăr”

După plecarea actorului de la emisiune, gurile rele au spus că acesta a luat decizia și pentru că nu se înțelegea deloc cu colega sa de atunci, Adela Popescu.

Mai mult decât atât, la acel moment, s-a vehiculat faptul că amiciția și prietenia dintre cei doi exista doar în fața camerelor și era o fațadă pentru ca emisiunea să se desfășoare în condiții ideale.

Într-adevăr, cei doi au negat zvonurile existente la acea vreme, dar nu au lămurit lucrurile.

La aproape 12 luni de când și-a luat adio de la rolul de prezentator, Cove a decis să lămurească toate zvonurile. Acesta spune că tot ce s-a vehiculat este fals și nu are o bază reală.

Mai mult decât atât, Cove spune că i-a plăcut să lucreze cu Adela Popescu, pe care o consideră o femeie deosebită și o prietenă bună.

„Nu există absolut niciun sâmbure de adevăr. Eu și Adela am fost buni prieteni și am rămas buni prieteni. Adela este o femeie minunată. Chiar îi urez la mulți ani, doar ce a fost ziua ei (8 octombrie). Este o colegă de prezentare tonică, implicată, alături de care m-am simțit foarte bine”, a declarat Cove, pentru FANATIK.

Andreea Marin, foarte apreciată de Cove

O altă fostă colegă cu care Cove a rămas în relații bune este Andreea Marin, pe care o consideră o adevărată profesionistă, care merită tot respectul din lume.

„Andreea Marin a fost și rămâne pentru mine un prieten. Este o femeie pe care o apreciez foarte mult, un adevărat profesionist de televiziune, un om în umbra căruia m-am bucurat să mă aflu. Pentru că am învățat enorm, m-am dezvoltat. Am furat meserie și am simțit tot timpul că am un sprijin. De greu, nu a fost greu, când am stabilit că vreau să am traseul meu. Pentru mine, să lucrez cu Andreea a fost o bucurie și o onoare”, a povestit Cove.

