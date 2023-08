„S-a stins în fața mea” Mădălin Ionescu nu a avut puterea să vorbească despre asta până acum! Modul cumplit în care tatăl său și-a pierdut viața

In articol:

Mădălin Ionescu se poate declara un bărbat împlinit, căci are o familie minunată și o căsnicie fericită. Prezentatorul TV este căsătorit cu Cristina Șișcanu de 12 ani și au împreună o fetiță, pe Petra. Mădălin Ionescu a găsit un sprijin necondiționat în partenera lui de viață, care i-a crescut și iubit pe cei doi copii ai bărbatului din prima căsnicie, Filip și Ștefania, fără să facă vreo diferență între ei și Petra.

Citește și: ”Măscărici, fericire mimată” Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, ținta criticilor, după ce au publicat un moment romantic pe internet. Prezentatoarea nu s-a abținut și le-a dat tuturor o replică dură

Totuși, puțină lume știe despre lucrurile mai puțin plăcute de care Mădălin Ionescu a avut parte în viața lui. Prezentatorul trecut prin momente extrem de dureroase atunci când tatăl lui s-a stins din viață, în urmă cu doi ani. Soțul Cristinei Șișcanu încă nu a reușit să vindece în totalitate durerea pierderii părintelui său, despre care a vorbit, deschis, dar foarte trist, pe rețelele de socializare.

Citește și: Mădălin Ionescu, "încolțit" de propria soție în timpul unui interviu. Ce răspuns i-a dat prezentatorul Cristinei Șișcanu, când a fost întrebat dacă ar ierta infidelitatea: "Asta face diferența între noi"

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Mia Khalifa, pictorial incendiar la malul mării. Vedeta a stârnit furori cu ultimele sale postări| FOTO- stirileprotv.ro

„Se împlinesc 2 ani de când tatal meu s-a stins in fața mea … Va spun pentru prima oară povestea sfârșitului său si in același timp vă rog sa faceți ceva pentru părinții voștri!”, a scris Mădălin Ionescu pe pagina lui de Facebook.

Mădălin Ionescu, extrem de trist la împlinirea a doi ani de la moartea tatălui său [Sursa foto: Facebook]

Mădălin Ionescu și-a văzut tatăl dându-și ultima suflare

Moartea tatălui său a reprezentat pentru Mădălin Ionescu trauma vieții lui.

Soțul Cristinei Șișcanu a vorbit, într-un filmuleț postat pe pagina lui de Facebook, despre clipele cumplite prin care a trecut atunci când și-a pierdut tatăl. Inițial, prezentatorul nu a vrut să creadă că părintele lui se confruntă cu probleme de sănătate, până când a văzut că starea bărbatului era mai gravă decât părea. După multe investigații, Mădălin Ionescu a aflat că părintele său se confrunta cu demența vasculară, care l-a și răpus, într-un final.Soțul Cristinei Șișcanu a rămas marcat pe viață de momentul în care tatăl lui și-a dat ultima suflare, căci se afla chiar în fața lui în acea clipă fatidică. Vizibil îndurerat de pierderea suferită, prezentatorul și-a sfătuit fanii, în mediul online, să prețuiască orice clipă pe care o trăiesc alături de părinții lor.

Citeste si: “Suntem în 2023! Nu mai este o rușine să te desparți!” Prima declarație a Cristinei Șișcanu, în privința zvonurilor despre divorțul de Mădălin Ionescu!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cătălin Bordea, despre infidelitatea în cuplu. Ce mesaj a transmis comediantul- radioimpuls.ro

Citește și: „Nu pot să-mi revin” Cristina Șișcanu nu ar fi crezut niciodată că va trăi acest moment! A povestit tot ce s-a întâmplat cu ochii plini de lacrimi

„Aceste zile nu sunt deloc confortabile pentru că, în urma cu doi ani, în această perioadă, îl pierdeam pe taăl meu, un om pe care n-o să-l uit niciodată și care m-a marcat profund, mai ales că tata a murit la 10-12 minute după ce eu și mama mea am ajuns la el. (…) S-a chinuit o serie de ani. În prima parte, lucrurile au fost destul de rezonabile, după care au degenerat și s-a stins trist și într-o situație destul de complicată, în plină pandemie. Momente de care nu prea vreau să-mi amintesc sau pe care le retrăiesc cu suferință vizibilă.(…) Mama m-a anunțat că tata începe să aibă niște probleme, pierderi de memorie, mi-a povestit o serie de episoade, eu n-am crezut-o, am crezut că exagerează și îi sugeram să nu fie atât de pretențioasă, că totuși are o vârstă. El avea același simț al umorului, a rămas o fire pozitivă chiar și în timpul bolii. După un revelion pe care l-am petrecut împreună, mi-am dat seama că e o problemă și că într-adevăr are pierderi de memorie și se transpunea în tot felul de situații care nu aveau legătură cu realitatea și am început tot felul de investigații. (…) Domnul profesor Ciurea m-a anunțat șocat că tata a părut să aibă zeci de episoade vasculare, adică să fi trecut, în mod straniu, prin zeci de accidente vasculare mici (…) și ne-a anunțat că are demență vasculară și lucrurile vor degenera…(...) Vreau să vă rog pe toți cei care aveți părinți, (…) profitați de orice moment în care puteți mâna pe telefon, puteți să-i sunați, puteți să le spuneți ca îi iubiți. (…) Eu am prins sfârșitul tatălui meu și momentul în care s-a eliberat sufletul din trup și credeți-mă că e ceva înfiorător…”, a povestit Mădălin Ionescu, vizibil îndurerat, pe rețelele de socializare.