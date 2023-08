”S-a umflat destul de tare” Bibi a avut nevoie de intervenția medicilor chiar în timpul unui concert. Artista a coborât de pe scenă, după ce s-a ales cu o lovitură zdravănă

In articol:

Bibi este una dintre tinerele artiste de la noi care sunt pe val la momentul actual, astfel că agenda sa este mereu plină de evenimente.

Unul dintre ele a avut loc recent, la Galați, acolo unde artista a apărut pregătită pentru un show de zile mari.

Bibi, de pe scenă a ajuns pe mâna medicilor

Inițial, totul a decurs conform planului, fanii îi fredonau piesele, iar ea a trăit din plin momentul. Doar că de la extaz la agonie a fost doar un pas. Un pas real pe care vedeta, din neatenție, l-a făcut în gol, căci a călcat pe lângă scenă.

Astfel, purtând încălțăminte cu toc înalt, dezechilibrându-se, Bibi a fost nevoită să își pună concertul pe pauză pentru câteva minute, pentru a primi îngrijirile medicale de care avea nevoie.

”Super oameni, le mulțumesc din suflet, au fost aici pregătiți să mă ajute pentru că glezna s-a umflat destul de tare”, a spus Bibi, pe Instagram, despre medicii care i-au sărit la fața locului în ajutor.

Ulterior, după terminarea concertului, căci da, cu glezna bandajată, artista a urcat iar pe scenă, le-a povestit tuturor cum a ajuns la un pas de o situație ce se putea termina mult mai grav.

Ea spune că din neatenție a pășit mai mult decât îi permitea scena și astfel s-a ales cu o rană care ar fi putut să îi anuleze concertul de la Galați, dar și pe următoarele.

Bibi a avut nevoie de intervenția medicilor chiar pe scenă [Sursa foto: Instagram ]

„Eu am crezut că scena este mai lungă, pentru că jos era o plasă care se umfla și când colo, eu am văzut că e negru și că am crezut că mai e din scenă și am spus hai că merge. M-am dus în față și am simțit că mă dezechilibrez și am zis că s-a terminat scenă și că aici mi s-a terminat și mie scena și după când am dat cu privire în jos, am spus că o să cad și ce fac eu acum? Și am spus că mai bine sar decât să mă duc așa”, a povestit Bibi, pe Instagram.

Nu este cazul, însă, căci, din fericire, vedeta a primit îngrijiri medicale de specialitate și acum se poate deplasa. Ce-i drept, o face mai cu greu și cu piciorul bandajat, dar spune că se bucură pentru concertul avut, chiar dacă a fost unul cu probleme, și le mulțumește celor care și-au făcut griji pentru starea sa.

„M-am ales cu o entorsă la gleznă de la concertul din Galați, dar vibe-ul a fost mult prea frumos! Vă mulțumesc pentru toată iubirea”, a scris artista, tot pe Instagram.