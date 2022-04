In articol:

Emil Cioran a fost unul dintre cei mai importanți filozofi şi scriitori români stabilit. El s-a născut la 8 aprilie 1911, la Rășinari, județul Sibiu. Tatăl său, Emilian Cioran, a fost protopop ortodox şi consilier al Mitropoliei din Sibiu, iar mama sa, Elvira Cioran, era originară din Veneţia de Jos, de lângă Făgăraş.

S-au împlinit 111 ani de la nașterea lui Emil Cioran

Emil Cioran s-a născut pe 8 aprilie 1911, în județul Sibiu și a încetat din viață la 20 iunie 1995, vârsta de 84 de ani, în Paris.

La vârsta de 17 ani, Emil Cioran începe studiul filozofiei la Universitatea din Bucureşti. El a fost un gânditor pasionat de istorie, pe care o cunoaştea bine din vastele sale lecturi şi mai ales din autorii şi memorialiştii perioadelor de decadenţă.

S-au împlinit 111 ani de la nașterea marelui filozof Emil Cioran. „Marele succes al vieţii mele e că am reuşit să trăiesc fără o meserie"

Bun cunoscător al limbii germane, a studiat în original pe Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, şi mai ales pe Friedrich Nietzsche. Încă din tinereţe a arătat înclinaţie spre agnosticism, apărându-i evidentă „incovenienţa existenţei”.

Emil Cioran, unul dintre cei mai mari filozofi români

În 1934, Emil Cioran a publicat prima sa carte, „Pe culmile disperării”, ce a fost distinsă cu Premiul Comisiei pentru premierea scriitorilor tineri needitaţi şi premiul Tinerilor Scriitori Români. Un an mai târziu îi este publicată „Cartea amăgirilor“, urmată de „Schimbarea la faţă a României“ – în 1936 şi „Lacrimi şi sfinţi“ – în anul 1937.

Temele filosofice principale ce străbat opera lui Emil Cioran sunt: contingenţa fiinţei umane, păcatul originar, sensul tragic al istoriei, sfârşitul civilizaţiei, ameninţarea Răului, refuzul consolidării prin credinţă, obsesia absolutului, viaţa ca expresie a exilului metafizic al omului.

Revenit în ţară în 1936, devine timp de un an profesor de filosofie la Liceul „Andrei Şaguna“ din Braşov, fără însă să fie atras de această latură pedagogică. De altfel, acesta le spunea studenţilor să nu înveţe, fiindcă filosofia nu trebuie învăţată, ci trebuie judecată.

Emil Cioran și Simone Boue, femeia care nu i-a devenit soție niciodată

În anul 1937, Emil Cioran obţine o bursă a Institutului Francez din București şi pleacă la Paris, şederea sa aici prelungindu-se până în 1944. Cinci ani mai târziu, o cunoaşte chiar la cantina studenţească, când lua masa, pe Simone Boué, cea care, fără a-i fi fost soţie în acte, i-a stat alături până la plecarea în eternitate. Se spune că Simone Boué este cea care, de fapt, a adus un real echilibru în viaţa lui Emil Cioran.

În această perioadă, Emil Cioran s-a stabilit definitiv în Franța, în Cartierul Latin din Paris, unde a trăit ca apatrid după retragerea cetățeniei române de către autoritățile comuniste.

Emil Cioran: „Marele succes al vieţii mele e că am reuşit să trăiesc fără o meserie”

Emil Cioran a luptat neîncetat pentru o viață liberă, fără constrângerile unei meserii, fără să se abată de la gusturile si principiile proprii.

„Am avut, mai mult ca oricine altcineva, exact viaţa pe care am vrut-o: liberă, fără constrângerile unei profesii, fără umilinţe usturătoare şi griji meschine. O viaţă de vis, aproape, o viaţă de leneş, cum nu sunt multe în acest veac. Am citit mult, însă numai ce mi-a plăcut, şi dacă m-am străduit să scriu şi eu cărţi, efortul mi-a fost răsplătit de satisfacţia că nu m-am abătut, în ele, nicio clipă de la ideile şi gusturile proprii.

Dacă sunt nemulţumit de ce am făcut, genul de viaţă pe care am dus-o, în schimb, nu mă nemulţumeşte. Şi asta înseamnă enorm […] Marele succes al vieţii mele e că am reuşit să trăiesc fără o meserie. În fond, mi-am trăit viaţa destul de bine. M-am prefăcut că a fost un eşec. Însă n-a fost”, astfel își sintetiza propria viață Emil Cioran.