S-au împlinit doi ani de la moartea actriței Draga Olteanu Matei! Totul despre drama care i-a marcat viața

Draga Olteanu Matei a fost una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi din țară. Aceasta a reușit să câștige inima publicului datorită talentului său actoricesc. Actrița a rămas în memoria tuturor, iar mulți au fost îndurerați după moartea ei.

S-au împlinit 2 ani de la moartea actriței Draga Olteanu Matei

În data de 18 Noiembrie 2020, actrița Draga Olteanu Matei s-a stins din viață, la vârsta de 87 de ani. Actrița a fost internată pentru o hemoragie digestivă, iar în ciuda încercărilor medicilor de a o salva, organismul vedetei nu a rezistat, iar aceasta s-a stins din viață.

S-au împlinit doi ani de la moartea actriței Draga Olteanu Matei. [Sursa foto: Facebook]

Draga Olteanu Matei a jucat în peste 90 de filme și 50 de piese de teatru.

Draga Olteanu Matei a rămas văduvă în anul 2004

Actrița a fost căsătorită de 3 ori, însă abia al treilea mariaj a făcut-o pe vedetă să simtă dragostea și liniștea de care avea nevoie. De asemenea, moartea soțului ei, medicul Ion Matei, a întristat-o enorm. Cei doi s-au căsătorit în anul 1968, iar în anul 2004, sufletul pereche al artistei, s-a stins din viață.

Draga Olteanu Matei și Ion Matei împărtășeau o frumoasă poveste de dragoste.

Cu toate că artista a mai fost căsătorită de două ori înainte, mariajul cu medicul Ion Matei a fost cel care i-a adus liniște și dragoste în viață. Cei doi au fost suflete pereche, iar după moartea partenerului său de viață, Draga Olteanu Matei a trăit o dramă.

„Sunt supărată. Supărarea asta nu va trece niciodată. O să moară odată cu mine. Vă spun sincer că aş fi preferat să mor şi eu odată cu el. Dacă există o mare dragoste, cum am trăit eu, ţi se pare că nimic nu mai are rost. 44 de ani am fost foarte fericiţi. Nu a existat niciun secret al longevităţii. Există oameni deştepţi şi oameni tâmpiţi. Oamenii deştepţi se înţeleg bine între ei până la bătrâneţe, îşi descoperă unul altuia motive de admiraţie, lucrurile se încheagă în aşa manieră încât unul fără celălalt nu poate să facă nimic. Asta e dragostea profundă care începe din tinereţe cu atracţia fizică şi se continuă cu iubirea. Ajungi să îl iubeşti pe celălalt cu toată fiinţa ta, respiri odată cu el, plângi odată cu el, râzi odată cu el… Aşa a fost viaţa noastră", a povestit la un moment dat Draga Olteanu Matei, pentru ziarulring.ro.

