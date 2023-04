S-au încins spiritele în platoul "Bravo, ai stil". Andreea a fost suspectată că a apelat la un stilist. Maurice Munteanu nu s-a mai putut abține și i-a spus-o clar în față: "Nu e făcut de tine niciodată în viață"

In articol:

"Bravo, ai stil" a reapărut pe micile ecrane începând cu data de 2 aprilie. 10 concurente au intrat în platou în speranța că vor pleca acasă cu titlul de cea mai stilată femeie din România, însă până atunci au multe de demonstrat.

În ultima ediție, Andreea a fost suspectată de către jurați că ar apela la ajutorul unui stilist, întrucât ceea ce a propus nu pare să facă parte din stilul său de zi cu zi.

Andreea, suspectată că ar apela la ajutorul unui stilist

Însuși Maurice Munteanu a mărturisit că ținuta pe care a ales-o nu pare să fie gândită de ea, cu toate că Andreea a negat categoric acest lucru.

Andreea, concurenta celui de-al optulea sozon" Bravo, ai stil", a atras atenția juriului încă de la cea de-a treia ediție. Tânăra a fost protagonista unei întregi scene, după ce Maurice Munteanu a acuzat-o că cere ajutorul unui stilist.

Andreea a negat afirmațiile juratului, mărturisind că a intrat în competiție cu dorința de a învăța și a experimenta lucruri noi. Totuși, a recunoscut că acest stil nu o reprezintă și nu ar ieși îmbrăcată astfel pe stradă.

Citeste si: Ce nume va purta Deea Maxer după divorț? Va păstra sau nu numele lui Dinu Maxer. Ce decizie a luat artista- kanald.ro

Citeste si: Un asteroid uriaș de mărimea a 90 de elefanți se îndreaptă cu viteză spre Pământ. Anunțul de ultimă oră făcut de NASA- stirileprotv.ro

Citește și: Maurice Munteanu: "Noi, ca jurați, ținem cont, în primul rând, de o armonie”

Citește și: Se scot săbiile din teacă la “Bravo, ai stil!”: “Parcă mergi îmbrăcată ca o animatoare la o petrecere pentru copii! E o încropeală!”

„Maurice Munteanu: Cred că tu ai fost drăguță și ne-ai spus regulamentul la început (n. red către Ilinca Vandici), sau poate visez și nu mai țin minte regulamentul. Au voie cu stilist?

Ilinca Vandici: Nu.

Citeste si: „Să ne rugăm Domnului și Măicuței Domnului ca să ne ocrotească.” Maria Ghiorghiu, nouă previziune-șoc pentru români chiar înainte de Paşte! Ce i-a apărut în vis- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 aprilie 2023. Ce sfinți sunt cinstiți miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Anunțul Shakirei care a emoționat o planeta întreagă. Cântăreața și-a luat copiii și a plecat definitiv din Spania: "Mulțumesc celor care m-au încurajat și mi-au șters lacrimile!"- radioimpuls.ro

Maurice Munteanu: A, ok, are stilist, nu e făcut de tine niciodată în viață (n. red către Andreea). O să-ți spun de ce nu e făcută de tine ținuta asta. Sper să mă înșel eu!(...) Eu când am spus că suspectez că această ținută nu este făcută de tine, nu am spus-o în sensul în care mi se pare Dumnezeul ținutelor, pentru că nu e. E o ținută ok, compusă, altele au fost motivele. Din ce ai propus până acum, nu mi se pare deloc că ar fi făcut parte din arsenalul tău de idei pe care să le arunci în arenă, dacă ar fi fost să alegi o ținută rock, atâta tot. Îmi place foarte mult transparența acelui top, mi se pare o chestie sexy, nu îmi plac neapărat toate piesele, de exemplu geanta, dar per total look-ul mi se pare ok.

Andreea: Jur că nu am stilist, am venit aici să învăț, să creez, să arăt cine sunt eu, să învăț, și ar fi fost plictisitor pentru mine să am stilist.(...) Da, într-adevăr, asta nu e stilul meu, nu m-aș îmbrăca așa pe stradă, dar sunt aici să experimentez, asta îmi doresc. Și atunci când experimentez vreau să fiu cea mai bună variantă a mea, chiar dacă nu e stilul meu”, a fost conversația celor trei, în platoul" Bravo, ai stil".

Maurice Munteanu o suspectează pe Andreea că ar fi cerut ajutorul unui stilist [Sursa foto: Captură KANAL D2]