Noua melodie a frumoasei Carmen de la Sălciua, ”Noapte bună, iubi” a reușin, încă din prima zi de la lansare, să se instaleze, confortabil, pe primul loc în trending, detronând-o fără efort pe Delia, motiv pentru care celebra cântăreață a trimis câteva ”săgeți” către artista muzicii de petrecere.

Doar că, spre surpriza tuturor, Delia, invitată la un matinal radio, a fost pusă în situația de a cânta chiar melodia lui Carmen de la Sălciua. Ușor amuzată, dar decisă să dovedească că poate cânta și alt stil de muzică, Delia a făcut efortul de a cânta întreaga piesă. Iar după ce a primit versurile piesei, Delia a început, să cânte melodia și strâmbându-se, gesticulând în mod ironic în încerercarea de a o imita pe Carmen de la Sălciua, reușind, la un moment dat, să țină chiar și linia melodică și să interpreteze cu succes hitul.

"Eu am crescut cu melodiile Deliei, țin minte că îmi achiziționam casete cu ea de pe vremea N&D! Are în spate o carieră de aur, în fața căreia ”Jos Pălăria”! Se vede implicarea ei în toate clipurile de pe YouTube! E artă pură! Am văzut videoclipul în care Delia mi-a fredonat melodia "Noapte bună, iubi". Uite că nu e atât de greu să apreciem munca oricărui om, indiferent ce gen de muzică abordează. Toți muncim, fiecare cu treaba lui, dar cu siguranță sacrificii sunt în orice apogeu! Îi mulțumesc că a ales să rămână o doamnă și să privească lucrurile din prisma unui om și nu din prisma tuturor celor scrise în presă! Multă bafta și mulți ani de cariera îi doresc Deliei!", ne-a declarat, elegantă, Carmen de la Sălciua dovedind că încercăriile Deliei de a o ironiza nici nu au atins-o.

Carmen de la Sălciua s-a împăcat cu Culiță Sterp

”După ce m-am despărțit de Culiță Sterp, după câteva luni, am început o relație. El, mai întâi, mi-a fost amic, mă consola. E blând, e bun și mi-a dat exact ceea ce aveam nevoie. Adică liniște, bucuria de a avea un sprijin adevărat lângă mine. El nu vrea să profite nicio secundă de mine, preferă să fie discret, nu vrea să se afirme pe spatele meu. De aceea, de altfel, nici nu ne prea afișăm, preferăm să ne trăim, în liniște povestea”, ne-a spus, după divorțul de Culiță Sterp, în exclusivitate, Carmen de la Sălciua.

Doar că povestea de dragoste a durat doar un an, cei doi despărțindu-se de curând.ne-a spus Cosmin Isăilă, fostul iubit al lui Carmen de la Sălciua. Mai mult decât atât, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Cosmin Isăilă a dat mai multe detalii despre despărțirea care a șocat showbiz-ul românesc.ne-a mai explicat Cosmin Isăilă despre relația cu Carmen de la Sălciua. Iar după ce s-a despărțit de Cosmin, carmen d ela Sălciua a luat decizia să se înmpace cu Culiță Sterp, ei doi afișându-se, deja, împreună.