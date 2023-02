„Să ai un amant sau o amantă este foarte ușor” Vlăduța Lupău, mărturisiri sincere despre familie. Ce spune vedeta despre apariția copilului în cuplu

In articol:

Vlăduța Lupău și Adi Rus formează un cuplu de ani buni și nimeni, și nimic nu pare că îi va despărți vreodată.

Artista și fotbalistul încearcă să fie cât mai discreți cu viețile lor, dar, în același timp, să își și împartă povestea cu fanii din online, deloc puțini la număr.

Citește și: ”Nu stăm bine de două săptămâni” Vlăduța Lupău are probleme cu Iair. Artista s-a plâns în fața fanilor de momentele pe care le traversează: „Rezist!”

Vlăduța Lupău, mărturisiri sincere despre familie [Sursa foto: Instagram]

Vlăduța Lupău își pune mereu familia pe primul loc

Iar de când au devenit părinții unui băiețel ce le seamănă leit, cei doi sunt tot mai activi pe rețelele de socializare, fiind tare recunoscători pentru că au primit un asemenea dar de la Dumnezeu.

Citeste si: „N-aș vrea să sufere restul când l-ar vedea”. Motivul pentru care Anamaria Prodan îl ține ascuns pe iubitul misterios- kanald.ro

Citeste si: Dezertorii ruși întorc armele împotriva lui Vladimir Putin: Ce este Legiunea Rusia Liberă- stirileprotv.ro

Pentru tot ce are acum, o familie minunată, Vlăduța Lupău se declară mândră, fericită și împlinită, dar privind în jurul ei, artista spune că un lucru nu poate înțelege.

Infidelitatea și destrămarea familiilor care se tot produc în zilele noastre sunt ceva de neconceput pentru ea.

Tocmai de aceea, acum a și scos o nouă melodie pe acest subiect. Iar în urma lansării, după ce piesa a fost apreciată în număr mare de fanii ei, cântăreața a venit și cu un mesaj public.

Soția lui Adi Rus spune că prin noua piesă a vrut să transmită tuturor cât de important este să își prețuiască partenerul și ceea ce au construit împreună, mai ales dacă

sunt și copii la mijloc.

Citeste si: ”Eu fac ce spun medicii.” Viorica de la Clejani, mărturisiri despre boala cu care se luptă! Ce restricții are artista- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Cel puțin 94 de replici în urma cutremurului de 5,7 din Oltenia/ Seismolog: ”Replicile la un seism de 5-7 sunt normale pentru reechilibrarea zonei”- stirilekanald.ro

Citeste si: Cine ar fi, de fapt, actrița care seamănă izbitor de mult cu Cansu Dere în filmarea virală! Cei mai înfocați fani susțin că este vorba despre Oyku Karayel- radioimpuls.ro

De asemenea, ea spune că a călca strâmb este ușor și de cele mai multe ori se întâmplă din cauza unui instinct de moment, pe care mulți ajung ulterior să îl regrete, dar asta se întâmplă prea târziu, când familia deja este distrusă.

Citește și: Vlăduța Lupău, în drum spre medic cu fiul și soțul ei! Își aduce aminte și acum ce s-a întâmplat în urmă cu câteva luni: „Aveam puls mare”

Astfel că artista își îndeamnă admiratorii să se gândească de două ori înainte de a da cu piciorul la iubirea adevărată și să ia seama că familia este ceva atât de sfânt, încât, dacă a fost unită de Dumnezeu, doar el o mai poate separa.

”După cum știți, am lansat piesa ”Falsitate și păcat” și am încercat în trei minute, cât are cântecul, să exprim cel mai frumos mesaj: familia, ce a unit Dumnezeu, nimeni să nu despartă. Familia este ceva sfânt, care nu trebuie să fie destrămată de nimic, nici de anturaj, nici de plăcerile vieții, absolut de nimic. Ăsta este mesajul meu, mai ales când ai și copii, atunci trebuie să te gândești că Dumnezeu i-a trimis cu un scop în viața ta și că plăcerile vieții sunt… Voi alegeți ce vreți din mesajul piesei, este o piesă altceva. Din păcate, nu știu, să ai un amant sau o amantă este foarte ușor, presupune o îndrăgosteală de moment, că după îți pare rău și regreți, dar e prea târziu”, a spus Vlăduța Lupău, pe pagina sa de Instagram.