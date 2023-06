„Să dea Dumnezeu” Andreea Antonescu este pregătită să se mărite din nou! A vorbit despre fericitul eveniment, fără rețineri

In articol:

Andreea Antonescu s-a despărțit în urmă cu cinci ani de soțul ei, Traian Spak, care este și tatăl Siennei, fiica cea mare a cântăreței.

Cei doi au reușit să divorțeze abia anul trecut, iar între timp, Andreea a rămas însărcinată cu Victor Vrînceanu și o au împreună pe micuța Venice Victoria . Din păcate, nici relația cu tatăl celei de-a doua fetițe nu a funcționat, iar acum celebra cântăreață este o femeie singură. Deși a trecut prin câteva eșecuri în dragoste, membra trupei André nu își pierde speranța. Andreea Antonescu vrea să se căsătorească din nou!

Vedeta a declarat că este o persoană împlinită, având două fetițe minunate. Cu toate acestea, Andreea a mărturisit că singurul lucru care îi lipsește în acest moment este o familie și nu și-a pierdut speranța că își va întâlni marea dragoste.

Artista a dezvăluit că este pregătită să ajungă din nou în fața altarului.

„Sunt o persoană împlinită. Îmi doresc și alte lucruri de la viață și sunt convinsă că ele vor apărea în momentul în care eu voi fi pregătită pentru ele. În momentul acesta îmi lipsește o familie, atât. În rest, am tot, sunt fericită și împlinită. Să dea Dumnezeu să mă mărit. Sunt convinsă că mă iubește Dumnezeu. Lucrul acesta l-am realizat de când eram mică și făceam terapie. Mi s-a spus într-un mod atât de frumos `Andreea, Dumnezeu este cu tine în barcă`, încât din secunda aceea mi-am dat seama că nu voi mai coborî niciodată din acea barcă”,

a declarat Andreea Antonescu pentru Fanatik.ro

Jumătatea trupei André se pregătește pentru botezul micuței Venice Victoria

Andreea Antonescu a devenit mamă pentru a doua oară la sfârșitul anului trecut. Vedeta își va boteza fetița, pe Venice Victoria, peste doar două săptămâni. Artista a declarat că deocamdată nu are timp să se emoționeze pentru marele eveniment, fiind foarte ocupată cu punerea la punct a ultimelor detalii pentru petrecere. Andreea își va sărbători fiica într-un restaurant din Snagov și i-a ales deja ținuta micuței pentru ziua specială.

„Urmează botezul pe data de 24 iunie. Ziua Siennei este pe 24 mai. Nu am timp să am emoții, sunt foarte multe detalii care trebuie puse la punct. Este însă posibil ca în ziua botezului sau cu o zi înainte să leșin de emoții. Simt că se va întâmpla asta. Botezul va fi la un local din Snagov și va fi atât înăuntru, cât și în afară pentru că nu știm cum va fi vremea. Am cea mai bună stilistă din România, care mă cunoaște ca om și care mă nimerește de fiecare dată. Știe bine să îmbine elemente, de la genul de eveniment, până la starea mea și atunci sunt convinsă că și de această dată va arăta ce este mai bun din mine. Nu știu dacă vom avea toate trei ținute la fel( n.r., ea și fetițele) pentru că bebelina este foarte excentrică. Este dantelată, învolănată și are și un pampon mare pe cap. Nu știu dacă pe mine la vârsta asta mă mai prind pampoanele”, a mai spus Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu și fetița ei, Venice Victoria [Sursa foto: Instagram]

Fiica cea mare a Andreei Antonescu nu ar mai vrea să locuiască în America

După ce părinții ei s-au despărțit, fiica cea mare a Andreei Antonescu, Sienna, a rămas în America alături de tatăl ei, acolo unde își continuă studiile. De când s-a născut surioara ei, Sienna își dorește să petreacă mult timp cu ea și ar vrea să se întoarcă în România, la mama ei.

„Sienna este absolut înnebunită după sora ei, o iubește la maximum. O protejează la maximum pe sora ei și mi-a spus că abia așteaptă să o ia în grupul ei de prieteni. Sienna voia să studieze în America, dar de când a apărut bebelina, mi-a spus că nu ar vrea ca surioara ei să crească singură. Nu vrea să fie singură sora ei mai mică așa că trebuie să vedem care va fi decizia finală a Siennei. Mie dintotdeauna mi-a plăcut să vorbesc cu ea la fel cum aș face-o cu un om matur. Am vrut mereu să o ascult și să-i îndeplinesc dorințele pe cât posibil”, a mai declarat Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu și fiica ei cea mare, Sienna [Sursa foto: Instagram]