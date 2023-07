"Să demonstreze că e bărbat" O luptă pentru inima Emei?! Ispita Romeo l-a provocat la bătaie pe Răzvan | EXCLUSIV

In articol:

Ispita Romeo de la Insula vrea să își rezolve toate problemele cu Răzvan, iubitul Emei. Ispita a declarat în repetate rânduri, pe micul ecran, că s-a îndrăgostit de frumoasa brunetă, iar acum vrea să își încheie toate socotelile cu bărbatul alături de care ea a mers pe insulă.

Mai multe cuvinte grele i-au fost aduse lui Romeo, în mediul online. Răzvan a fost cel care l-a călcat pe nervi, iar după tensiunile de la Insulă ispita ar vrea să îl vadă în cușca RXF și este gata să se bată cu el oricând!

Citește și: ”Fac tot posibilul” Radu Vâlcan a recunoscut la ce gest recurge pentru a-i fi mereu pe plac soției. E „ritualul” care-i schimbă starea Adelei Popescu

Evenimentele de la Insula au lăsat urme în viața lui Răzvan și a Emei, iar Romeo pare să fie categoric una dintre ele. Ispita a consolat-o pe frumoasa brunetă după ce a văzut imagini compromițătoare cu Răzvan, iar acum ar vrea să îi arate și DJ-ului din Timișoara ce înseamnă să fii bărbat, după cum a dezvăluit la WOWnews.

Ispita Romeo Vasiloni [Sursa foto: Captură YouTube]

Ispita Romeo îl provoacă la bătaie pe Răzvan

Ispita Romeo a intrat în cușcă împotriva lui Cristian Marinescu, în urmă cu câteva săptămâni. Romeo și Marinescu au rezolvat astfel conflictul pe care l-a avut pentru Maria Lungu. Acum, dacă ar fi să revină în cușca RXF, Romeo l-ar vrea ca adversar pe un alt cunoscut de-al său.

Citește și: I-am prins împreună! Ispita Romeo a venit la gala RXF însoțit de Eda! El și focoasa brunetă de la Insulă au atras toate privirile

Este vorba despre Răzvan, iubitul Emei. Cei doi au mers în cuplu pe Insulă, însă Răzvan a călcat strâmb în repetate rânduri, în timp ce Ema nu a făcut nicio mișcare greșită. În calitate de ispită, Romeo a avut șansa să o cunoască pe frumoasa brunetă și mărturisea inclusiv că s-ar fi îndrăgostit de ea.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Filmul crimei din baza sportivă de la Mamaia. Ce l-a făcut pe suspect să ucidă și să mutileze trupul victimei- stirileprotv.ro

Întrebat de Cornelia Ionescu pe cine ar vrea să aibă ca adversar în cușcă, Romeo a fost foarte direct și ăl provoacă direct pe Răzvan, vrând astfel să lupte poate pentru inima Emei.

"Dacă ar fi să lupt cu altcineva, aș lupta cu Răzvan pentru că am văzut că are foarte multe răutăți la adresa mea. Eu nu am nimic cu el, dar dacă vrea să-și demonstreze cât de bărbat e, să vină în cușcă și să demonstreze", a dezvăluit Romeo, la WOWnews.

Ispita Romeo Vasiloni [Sursa foto: Captură YouTube]

Când ar vrea Romeo să revină în cușcă

Deși momentan se antrenează și pentru vacanțe, Romeo este oricând gata s ă revină în cușca de MMA. Ispita își dorește însă să revină atunci când va fi antrenat și bine pregătit.

Citește și: Cum își pot recupera turiștii români banii pe vacanțele din Grecia, anulate din cauza incendiilor! Explicațiile pas cu pas: "Agențiile au niște obligații"| EXCLUSIV

"Cine știe, poate ne vom revedea cu mine în ring, unde voi fi mult mai pregătit și mai antrenat. Acum, momentan, mă antrenez prin vacanțe", a dezvăluit Romeo.

Momentan, Romeo a mărturisit că se pregătește mai mult pentru vacanță și momentele de relaxare, iar la ultima Gală RXF a venit împreună cu o super sexy brunetă, Eda fiind și ea ispită în același show, în trecut. Momentan nu se știe dacă cei doi formează un cuplu, fanii urmând să afle totul abia la finalul emisiunii în care participă Romeo.

Citeste si: „Urmează să am o întâlnire foarte importantă cu fostul soț și avocații noștri în fața procurorului.” Dana Roba va avea prima întâlnire cu soțul ei, la două luni de la incident- kfetele.ro

Citeste si: Sinead O’Connor a murit la doar 56 de ani. Ce s-a întâmplat? „Cu mare tristețe anunțăm decesul iubitei noastre Sinéad. Familia și prietenii ei sunt devastați și au cerut intimitate în acest moment foarte dificil”- stirilekanald.ro

Citeste si: Horoscop de weekend 29-30 iulie 2023. Unii nativi ar putea să-și întâlnească sufletul pereche- radioimpuls.ro

Romeo:- Am venit și noi să vedem această gală… Îmi plac mie femeile, să mă lupt cu femeile.

Eda:- Ne luptăm mai mult verbal, emoțional… Nu avem voie să divulgăm secrete (nr. dacă au sau nu o legătură) înainte de terminarea emisiunii (nr. cea în care Romeo este acum ispită).

Ce spune Romeo despre victoria lui Marinescu

În cea mai recentă Gala RXF, Cristian Marinescu l-a bătut pe Alexandru Bobicioiu, iar Romeo a fost mândru de victoria lui. Cei doi s-au luptat în urmă cu câteva luni în cușca RXF, victoria fiind și atunci tot de partea lui Marinescu.

"Știam că este foarte determinat, s-a și văzut că este mult mai bună.(...) Mi-ar fi plăcut să atace mai mult pentru că Bobicioiu, într-un minut a fost efectiv mort, fără condiție și acolo cred că era momentul să câștige, dar felicitări lui pentru că a câștigat, nu contează cum", a spus ispita Romeo, la WOWnews.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!