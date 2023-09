„Sunt altfel decât majoritatea” Oana Lis, reacție neașteptată la adresa celor care îi judecă alegerile! Ce a avut de spus soția fostului primar al capitalei: „Eu adorm seara liniștită”

In articol:

Oana Lis a fost întotdeauna o prezență controversată în showbiz. Încă de când s-a căsătorit cu Viorel Lis, blondina a primit multe critici din partea oamenii din jurul ei, însă nu s-a arătat niciodată afectată de lucrurile care i se spuneau. Deși au trecut 25 de ani de când a devenit cunoscută, detorită relației cu fostul edil al Capitalei, Oana încă este judecată de oameni pentru alegerile sale, așa că vedeta nu a mai rezistat și le-a dat

replica răutăcioșilor.

Într-o postare pe pagina ei de Facebook, Oana Lis le-a spus urmăritorilor ei tot ce gândește. Soția lui Viorel Lis a mărturisit că, din cauza lucrurilor prin care a trecut când era doar un copil, ea este foarte diferită de oamenii pe care îi întâlnește în viața ei, atât psihic, cât și în ceea ce privește aspectul fizic. Din cauza acestui fapt, vedeta a recunoscut că a fost uneori și respinsă de persoanele din jur, însă, pentru ea, importantă este linștea ei, astfel că părerea celor care o judecă nu mai contează.

„Sunt altfel. Altfel decât majoritatea. De când sunt mică sunt asa, fără sa aleg asta, prin prisma trăirilor din copilărie. Apoi, ca adult, mi am dat seama ca unicitatea e puterea mea și nu toată lumea își asuma sa fie autentică. De aceea, nu vreau sa am sprâncene trasate ca toată lumea, nu ma îmbrac cu ce e la modă ci cu ce vreau eu, mananc cu mâna la resturant de lux, rad tare, cum îmi vine oriunde, imi plac un anumit gen de bărbați diferiți de restul...spun ce cred cui simt sa fac asta și multe alte lucruri intime pe care le știu doar eu..., oricum ca idee, cine m-a văzut o data în viata, nu ma uita! Sa fii altfel vine și cu respingere din partea celor ce se conformează și am învățat sa fiu asumată cu alegerile mele.! Atâta timp cât eu adorm seara liniștită si mulțumită pe perna mea și în fata lui Dumnezeu...lumea nu mai contează din perspectiva asta”, a scris Oana Lis pe rețelele de socializare.

Oana și Viorel Lis au fost pe punctul de a divorța

De-a lungul celor 25 de ani de căsnicie, Oana și Viorel Lis au trecut și prin momente de cumpănă, în care credeau chiar că nu se mai pot înțelege în niciun fel.

Așa s-a întâmplat și în urmă cu mulți ani, atunci când soția fostului edil a hotărât să divorțeze . Blondina a ajuns chiar cu actele la notar, dar s-a răzgândit în ultimul moment, mărturisind că l-a amenințat pe soțul ei cu separarea din cauza faptului că voia să vadă o schimbare din partea lui.

„Este doar o clipă din 25 de ani. Avem 25 de ani de relație. În 25 de ani, sunt sigură că nu doar la noi, ci și la alții, au fost tot felul de certuri, discuții, împăcări, mulți ani în care a mers foarte bine. E normal să se întâmple lucrurile acestea și poate, uneori, bagi actele(n.red. de divorț) ca un wake up call ca să îl trezești pe celălalt, să facă ceva, să facă niște schimbări. Sunt 25 de ani de relație, e foarte mult! S-au întâmplat multe! Asta e viața, mi-o asum. Din păcate, oamenii din ziua de azi nu ajung să aibă 25 de ani de relație pentru că renunță total la prima provocare. E normal să existe discuții, într-o relație suntem oameni total diferiți! Este important să lupți, dar nu singur, să vină și celălalt spre tine!”, a declarat Oana Lis pentru Ego.ro.