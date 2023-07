„Să fii fericit” Ramona Olaru, mesaj cu subînțeles pe internet! Fanii au rămas uimiți când au văzut ce a transmis asistenta TV

In articol:

Ramona Olaru se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate asistente TV de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, blondina este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu admiratorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că vedeta a distribuit un mesaj pe pagina personală de Instagram, care pare că face referire la cineva anume, însă blondina nu a oferit detalii și despre persoana la care s-a gândit când a postat respectivul text.

„Să fii fericit și să postezi texte triste ca să faci oamenii să creadă altceva, e un alt nivel de amuzament.”, este mesajul distribuit de Ramona Olaru, pe pagina personală de Instagram.

Ramona Olaru își dorește să devină mamă

Nu de puține ori, Ramona Olaru a vorbit despre una dintre cele mai mari dorințe ale sale, aceea de a deveni mamă.

Așa s-a întâmplat și atunci când vedeta a fost invitată în cadrul podcast-ului lui Ameri Nasrisn, acolo unde, pe lângă alte dezvăluiri pe care le-a făcut din viața sa, blondina a vorbit și despre dorința de a avea un copil.

„Îmi lipsește un copil. Eu am chestia asta, dar sunt și pe manifestat acum, întâi îl manifest pe domnul, bărbatul ăla perfect, îl am în cap și el vine și noi doi facem fetița minunată. Până la finalul anului, să postați asta, să vedeți voi, se va îndeplini această manifestare cu bărbatul respectiv și cu fetiță cu tot, nu vine el cu ea, o producem noi, o să fie a noastră. Eu sunt singură de trei luni, nu am o relație. Mai sunt bărbați cu care mai vorbesc, care mă invită la cină, care îmi trimit flori, dar nu simt, momentan”, a declarat Ramona Olaru în podcastul lui Ameri Nasrin.