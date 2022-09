”Să fii influencer nu este un job part-time”. Adelina Pestrițu vorbește despre greutățile din spatele succesului de care se bucură. Vedeta s-a luptat cu anxietatea

In articol:

Adelina Pestrițu s-a făcut remarcată la TV, prin prisma emisiunilor pe care le-a prezentat. Însă, după ani buni petrecuți pe post de moderatoare, bruneta s-a retras din lumina reflectoarelor. Nu definitiv, ci s-a axat foarte mult pe ceea ce înseamnă social media.

Astăzi, Adelina Pestrițu este un influencer de succes, cu o comunitate imensă și un conținut tot mai variat.

Pentru asta, vedeta recunoaște că a pierdut mult timp, a trecut prin multe dezamăgiri, obstacole, deloc ușor de depășit, ba chiar, s-a luptat și cu anxietatea.

Adelina Pestrițu: ”Succesul nu vine fără dezavantaje la pachet”

Job-ul de influencer este pentru fosta soție a lui Liviu Vârciu unul complex, pentru care se dedică în totalitate, asta și pentru că îi place să fie cea mai bună, dar și să culeagă roadele muncii sale.

Ea spune că tot timpul este cu mintea la ce mai are de făcut, deși știe că uneori, pentru asta, pierde timp prețios din viața personală. Timp pe care, în calitate de mamă sau soție, nu-l va mai recupera

”Succesul nu vine fără dezavantaje la pachet. Indiferent despre ce domeniu discutăm. Trage după sine o serie de aspecte care mai de care mai controversate. Atunci când vrei să le faci bine pe toate, riști să devii frustrat, pentru că nimeni nu a reușit până acum să fie perfect pe toate planurile. Evident că am avut și eu căderile mele, momentele în care m-am închis în cameră și m-am descărcat plângând sau gândindu-mă unde greșesc de nu reușesc să le fac ca la carte, fără să lipsească anxietăți, dezamăgiri, chiar și neajunsuri, și aici nu mă refer la cele materiale.

Să fii influnecer nu este un job cu implicare part-time sau just for fun. Dacă vrei să ai realizări, trebuie să muncești. Mult. Non-stop! Și nu glumesc. Când pun capul pe pernă sau când o adorm pe cea mică, mă gândesc la ce mai am de făcut. Cumva simt că „fur din timpul prețios pe care nimeni nu mi-l va da înapoi niciodată, cel pe care ar trebui să-l petrec exclusiv lângă ai mei. Nu e un moft, ci o necesitate, o dorință, o nevoie, o literă de lege pentru sănătatea inimii mele”, a spus Adelina Pestrițu, notează Viva.

Acum, însă, când se poate lăuda cu o vastă experiență în domeniu, fiind și mamă, și soție, Adelina Pestrițu spune că a găsit varianta ideala de a-și combina viața profesională cu cea personală.

Pentru că a ajuns în punctul în care ar putea să trăiască și fără să muncească, atunci când simte că familia are mare nevoie de ea sau invers, ori când se simte copleșită, Adelina Pestrițu își pune viața de influencer pe pauză.

Astfel, își dedică tot timpul familiei și îngrijirii personale, ca după un timp, când lucrurile revin pe linia de plutire, să combine iar cele două aspecte ale vieții sale.

”După câțiva ani, testând foarte multe metode de gestionare a timpului, am reușit să fac puțină ordine în programul meu și să prioritizez lucrurile. Am rezervat timp pentru ei, iar când simt că e mai multă nevoie de mine în viața personală, pun totul pe hold și mă concentrez pe familie”, a declarat influencerița.

Privind la ce are, dar și la ce a pierdut, la greutățile prin care a trecut și bucuriile pe care le-a trăit, Adelina Pestrițu spune că nu-și dorește nimic mai mult de la viață, dar nici nu vrea să dea timpul înapoi.

Nu are un trai perfect, dar este fericită și împlinită cu ceea ce destinul i-a scos în cale. Căci acum, la 35 de ani, poate spune că este o femeie ce are satisfacții enorme pe toate planurile vieții.

”Nu am o viață perfectă și nu îmi doresc una așa. Cred că mi-aș pierde entuziasmul dacă ar fi altfel. Sunt recunoscătoare pentru ce trăiesc și nu îndrăznesc să cer mai mult decât mi s-a dat, pentru că știu că steaua mea norocoasă mi-a adus tot ce iubesc astăzi, ce fac, ce sunt și ce am. Dar nu pot și nici nu vreau să mă plâng! Am satisfacții enorme din ambele părți!”, a mai spus vedeta.