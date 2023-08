„Să încercăm să nu avem complexe” Fuego a vorbit deschis despre cum reușește să scape de kilogramele nedorite! Dieta la care apelează mereu: „Renunț la anumite alimente”

In articol:

Fuego este de departe unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți din țara noastră. De-a lungul timpului, artistul a reușit să-și construiască o carieră de succes, dar și un renume în industria muzicală. Tocmai din acest motiv, a adunat de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt întotdeauna alături.

Cu toate acestea, Paul Surugiu a mărturisit că face eforturi pentru a se menține în formă și pentru a fi întotdeauna impecabil pe scenă. Interpretul apelează întotdeaua la diete, ba chiar reușește să scape rapid de kilogramele în plus.

Fuego, despre lupta cu kilogramele în plus

Fuego a vrut să scape de kilogramele nedorite, astfel încât a renunțat complet la alimentele nocive, precum pâine, dulciuri și grăsimi. Cel mai mult a reușit să slăbească 18 kilograme în mai puțin de o lună, însă nu pune niciodată presiune pe corpul său, ci preferă să consume alimente benefice pentru organism.

Cu toate acestea pentru Paul Surugiu cel mai important aspect este să se simtă bine în pielea sa și să nu aibă complexe, în ciuda faptului că societatea are uneori efecte negative în acest sens.

„Da, am ținut, țin și voi mai ține. Am norocul și avantajul că dau foarte repede jos kilogramele, dacă mă țin de programul pe care mi-l setez și dacă am o motivație suficient de puternică să fac asta. Dietele mele, cele mai frecvente, sunt și foarte simple.

Pur și simplu mă abțin de la mâncat mult. Renunț la anumite alimente și complet la pâine, dulciuri, prăjeli, făinoase, grăsime. Mănânc carne slabă, salate și cantități mai mici la toate și pot slăbi foarte ușor așa. Recordul a fost în 2018, când am slăbit 18 kilograme în mai puțin de o lună. Cred că e important să facem ce simțim, să ne placă să fim în pielea noastră și să încercăm să nu avem complexe, indiferent de ce spune societatea!”

, a mărturisit Fuego pentru viva.ro

Alimentele la care Fuego nu ar renunța niciodată

Paul Surugiu mărturisește că nu este pretențios atunci când vine vorba de mâncare, însă preferă întotdeauna mâncarea condimentată. Când vine vorba despre preferințele culinare, Fuego se duce întotdeauna înspre preparatele românești, dar și cele din afara granițelor, precum cea chinezească sau chiar feluri exotice.

„Ăsta e un capitol vast. Îmi place mâncarea cu gust. Iubesc mâncarea gătită, în care se pune suflet, savoare și condimente aparte. Iubesc bucătăria românească, cea din Basarabia, cea chinezească, italiană și chiar anumite preparate mai exotice. Oricum nu sunt un om foarte pretențios.

Mănânc cu aceeași bucurie și o pită cu slănină sau o roșie cu ceapă și brânză, la fel cum mănânc și ceva de fine dining sau cu stele Michelin. Cred că mâncarea e o expresie a firii noastre, o nesfârșită descoperire și dragul de a face acest proces special. Mâncarea nu e doar pentru supraviețuire, ea este artă!”, a mai spus artistul pentru sursa menționată anterior.

