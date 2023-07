"Să mă ierte Dumnezeu, nici nu știu cum să reacționez" Alina Pușcaș a decis în sfârșit să spună lucrurilor pe nume. Adevărul despre viața cu trei copii. Cât de greu se descurcă și de ce nu acceptă să fie catalogată o "mamă eroină"

In articol:

Alina Pușcaș este mămică a trei copii și reușește să se împartă cu brio între viața personală și cea profesională. Prezentatoarea TV a făcut dezvăluiri despre rolul de mamă și viața de familie. Iată ce a povestit!

Alina Pușcaș, mamă eroină

Alina Pușcaș este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din showbiz, însă pe lângă cariera de succes, femeia are și o familie frumoasă și împlinită. Șatena a făcut dezvăluiri despre viața de mămică, dar și despre responsabilitățile pe care le are. Aceasta nu se consideră o mamă eroină pentru că a ales să aducă pe lume trei suflete și a precizat că, în mod normal, părinții care își asumă să aibă mai mulți copii nu trebuie să fie etichetați ca fiind niște eroi. Declarația Alinei a venit ca un răspuns la admirația și aprecierile pentru părinții care aleg să crească mai mulți copii, considerând că aceasta este o alegere conștientă și făcută din plăcere.

„Eu nu mă lupt cu copiii ca să pot să spun că sunt eroină. Să mă ierte Dumnezeu, adică eroi, eroine sunt acolo. Noi suntem niște părinți care ne-am asumat care, cu bună știință am făcut 3, 4, 5, 6 copii. Nu cred că ne-a obligat nimeni și atunci mereu mă feresc de denumirea asta „mamă eroină”. Când aud... nici nu știu cum să reacționez, pentru că încerc să le explic că o fac pentru că îmi place. Da, ok, mai și înnebunesc, pentru că nu e ușor, pentru că am multe alte lucruri de făcut, dar sunt un părinte și atât”, a mărturisit Alina Pușcaș, în cadrul podcastului lui Radu Țibulcă .

Alina Pușcaș, dezvăluiri despre al patrulea copil

Alina Pușcaș a povestit că și-ar fi dorit și un al patrulea copil, însă a decis să nu facă acest pas, având în vedere provocările și responsabilitățile care vin odată cu această hotărâre.

„Nu mai spun că la un moment dat mi-a spus că putem să facem și patru și i-am spus: „Stai puțin”. Ne-am dat seama cât de greu e logistic să pleci undeva cu ei, pentru că, noi, de exemplu, acum când am plecat cu ei, la schi, am avut nevoie de două mașini, ca să plecăm din aeroport(...) Totuși, este foarte greu”, a mărturisit prezentatoarea TV pentru Antena Stars.