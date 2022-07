”Să mă sune”. În ce condiții poți să mai asculți trupa L.A. Liviu Vârciu și foștii colegi încă urcă pe aceeași scenă

In articol:

Trupa L.A a luat naștere în anul 1998 și până în 2005, atunci când activitatea ei s-a sfârșit, spre marea dezamăgire a fanilor, s-a bucurat de un succes colosal.

Cei trei crai care au pus bazele formației fenomen de la acea vreme au lansat hit după hit, au bătut țara în lung și în lat pentru a participa la numeroase evenimente, dar au și făcut o mică avere de pe

urma succesului de care se bucurau atunci.

Trupa L.A. se poate reface oricând, la cererea publicului

Însă, cum ce e frumos repede trece, la doar câțiva ani de la lansare, trupa L.A. s-a destrămat și fiecare dintre cei trei, Liviu Vârciu, Aurelian Ciocan și Adrian Zainea, a pornit pe drumuri separate.

Cel care a continuat să rămână, însă, în lumina reflectoarelor fiind Liviu Vârciu, cunoscut azi ca fiind cântăreț, actor și prezentator, fiind acum mai mereu prezent pe micul ecran, făcând, în multe emisiuni, echipă bună

cu Andrei Ștefănescu.

Și tot el este cel care acum le-a dat o veste minunată fanilor care încă iubesc trupa L.A. și celebrele piese ale acesteia.

În cadrul unui interviu, prezentatorul a mărturisit că el și Adrian Zainea încă se mai văd și încă mai cântă melodiile datorită cărora au ajuns să fie celebri.

Mai mult decât atât, pentru finii ascultători ai pieselor de multă vreme lansate, dar ascultate, iubite și fredonate și acum, Liviu Vârciu spune că el și colegii lui sunt dispuși oricând

să se reunească, fiind pentru ei o plăcere și o mare bucurie.

Doar un telefon de la doritori și dorința vechilor fani, care au rămas până astăzi fideli trupei L.A., este ca și îndeplinită.

„Sunt cu Adi și cântăm împreună. O să avem evenimentul cel mai mare de la Vâlcea, unde vor fi toate trupele vechi și toți băieții. Vom fi și noi acolo cu L.A-ul. Noi tot am mai cântat o dată, de două ori pe an... Le-am mai cântat fanilor noștri care acum au familii și vor să își reamintească cum erau adolescenți. Noi am tot cântat, dar nu am cântat ca o trupă normală, cum sunt astea în vogă acum. Noi am cântat la cine vrea. Cine vrea să asculte L.A-ul, trebuie să mă sune și vin cu drag”, a declarat Liviu Vârciu, la un post de televiziune.