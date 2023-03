”Să-mi zică mulțumesc în genunchi” Bia Khalifa dă de pământ cu Fulgy după despărțire. Războiul dintre cei doi foști iubiți e departe de a se încheia

In articol:

S-au iubit o scurtă perioadă de vreme, dar acum au ajuns la cuțite. Vorbim de Fulgy și Bia Khalifa, care au ajuns să se "bată public" în declarații dure, asta după ce și-au spus "adio".

Acum a venit rândul blondinei să aibă un drept la replică, după ultimele declarații ale fostului iubit.

După ce Fulgy a spus că nu a iubit-o niciodată, că e vulcanică și că nu mai vrea să o vadă, acum blonda a răbufnit.

Bia Khalifa a avut o reacție dură la adresa lui Fulgy

Fosta concurentă a show-ului de umor spune că nimic din ce declară Fulgy nu este adevărat, cum că el ar fi părăsit-o, ba chiar menționează că îi și pare rău de el. De ce? Pentru că, după cum subliniază ea, starea lui fizică și psihică nu a fost și nu este una bună.

Mai mult decât atât, Bia Khalifa este de părere că Fulgy continuă tot acest scandal de dragul de a fi în prim-planul mondenităților.

Căci, mai declară ea, înainte ca ei să formeze o relație, despre Fulgy nu se mai știa nimic de foarte mult timp.

Iar pentru popularitatea de care se bucură acum, spune Bia, tânărul i-ar fi dator măcar cu un "mulțumesc".

”El mă jignește că altceva nu știe ce să zică. El tot spune că a vrut să se despartă de mine, când eu abia ce am reușit să-mi iau o parte din chestii de la el. El doar vorbește, nu are nicio dovadă. El doar vorbește și atât și mă jignește. Mi-e milă de el, mi-e milă de Fulgy și de starea lui fizică, psihică.(...) Eu sunt ok, îmi văd de viața mea, el vorbește doar despre mine că dacă ar vorbi despre el nu l-ar asculta nimeni. În doi ani de zile nu s-a vorbit despre el, iar eu l-am dezgropat din morți, așa că să-mi zică mulțumesc în genunchi”, a afirmat Bia Khalifa, conform Spynews.

De asemenea, despre caracterul fostului partener, Bia Khalifa mai spune și că nimic nu o miră, având în vedere că Fulgy, după cum știe ea, așa și-a tratat toate fostele iubite și așa face chiar și cu părinții lui.

Bia Khalifa dă de pământ cu Fulgy, după despărțire [Sursa foto: Instagram]

În ciuda faptului că ei sunt, subliniază blonda, cei care-l susțin financiar, căci în condiții diferite, Fulgy ar face parte din clasa de jos a societății.

”El spune așa de toate fostele lui, problema e la el, nu la mine. Se știe foarte bine cum și-a tratat toate femeile din viața lui, cum o tratează pe maica-sa, pe taică-su, el nu are niciun venit, e un sărac lipit, el nu mi-a dat un leu, ba chiar mi-a luat din geantă fără acordul meu, pe lângă faptul că mi-a mai cerut. Eu nu sunt același om, eu nu sunt el, eu nu stau să-l jignesc acum, pot doar să pun că e sărac, dacă nu ar fi taică-su și maică-sa ar muri de foame. Eu am toate chestiile astea dovezi pe Whatsapp, dar le țin pentru procesul penal, nu pentru ordinul de restricție, că ăsta a fost un nimic, se bucură degeaba. La procesul penal se va vedea că legea e lege”, a mai adăugat blondina.