”Să ne punem pe primul loc” Anca Serea, sfat neașteptat pentru toate mamele. Are șase copii, dar iată ce spune despre prioritățile ei

Anca Serea are 42 de ani, vârstă până la care a reușit să își bifeze multe lucruri, atât personal, cât și profesional.

Însă, dincolo de carieră, pentru Anca Serea cel mai important lucru rămâne familia. Vedeta este considerată ”mama eroină” a showbiz-ului, căci a adus pe lume nu mai puțin de șase copii și ar vrea să nu se oprească aici.

Anca Serea s-a decis să se pună pe primul loc, chiar și-n fața copiilor săi

Dar chiar și așa, cu mulți copii în ogradă, deci cu multe responsabilități, vedeta vine acum cu un sfat total surprinzător pentru comunitatea sa de fani.

Fosta prezentatoare recunoaște că rolul de mamă este unul foarte greu și că presupune multe sacrificii. Însă, deși poate părea egoism ceea ce spune, subliniază șatena, a ajuns să înțeleagă că cel mai important pentru o mamă este timpul pe care și-l acordă ei.

Soția lui Adi Sînă mărturisește că multe au fost momentele în care s-a pus pe ea și sănătatea ei pe ultimul loc, greșind enorm, căci, de fapt, ar fi trebuit ca lucrurile să stea total opus.

Din perspectiva sa, Anca Serea spune că viața și evenimentele prin care a trecut au învățat-o că primordial este binele ei.

Și asta pentru că, dacă ea este bine, atunci și copiii ei sunt bine, pentru că ea le poate acorda mai multă atenție, grijă și iubire, iar cei mici preiau de la ea starea și entuziasmul cu

care trece prin viață.

Deși cam târziu, după multe perioade în care a ajuns la spital, Anca Serea spune că acum a înțeles cum trebui să își prioritizeze nevoile în viață pentru o bună desfășurare a lucrurilor în familia sa.

„Sfatul meu este, chiar dacă sună egoist, mai ales pentru, noi, mamele, să ne punem întotdeauna pe primul loc. Știu că, copii sunt, dar copiii au nevoie de mame sănătoase, puternice, liniștite și echilibrate din toate punctele de vedere. Când spun echilibrate, mai ales emoțional, pentru că dacă noi suntem jos, nici eu nu sunt foarte bine, pentru că nu putem să ne ocupăm de ei, dragii de ei, și cam asta e, nu cred că există o rețetă general valabilă. Dar eu am învățat să mai am grijă și de mine, pentru că eu nu eram o prioritate în viața mea, asta e clar, pentru că nu simțeam, nu că nu știam ce trebuie să fac pentru asta, dar acum mă leg de aspectul acesta al somnului pentru că am fost foarte vitregită de el de-a lungul anilor, încă din copilărie, de timp. Eu eram și sunt o persoană care sunt activă noaptea și mai puțin ziua, adică fix pe invers”, a spus Anca Serea, la un post de televiziune.