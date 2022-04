„Să nu îl recunoști” Răzvan Fodor, schimbare radicală la scurt timp de la zvonurile despre soția lui și Ștefan Bănică. Mesajul transmis de Irina

In articol:

Irina Fodor ține de câteva zile primele pagini ale tabloidelor, după ce paparazzi au susținut că aceasta i-a făcut o vizită în mare taină lui Ștefan Bănică Jr.,

la vila în care locuiește alături de Lavinia Pârva și de fiul lor, atunci când casa era goală. Se pare că lucrurile nu ar fi stat, de fapt, așa, iar ei nu ar fi rămas singuri în locuință, ci ar fi fost înconjurați de alți colegi de emisiune și chiar de soția artistului, care a și întâmpinat-o pe Irina atunci când aceasta a ajuns la ei.

Prezentatoarea TV este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în cintact cu fanii ei. Astfel că nu trece o zi fără ca aceasta să nu le povestească internauților cum a fost ziua ei, pe care și-a petrecut-o alături de Răzvan Fodor.

Irina Fodor, înainte ca soțul ei să-și facă o „schimbare radicală” de look: „ Vă zic, cred că o să iasă alt om de la frizer”

Prezentatoarea TV a răs pe seama soțului ei, după ce acesta și-a făcut programare la frizer.

Ea a mers alături de soțul ei și le-a transmis fanilor că nimeni nu-l va mai recunoaște pe soțul ei după ce va ieși din salon. Ei bine, aceasta încerca să scoată în evidență faptul că Răzvan Fodor se tunde mereu la fel, iar diferențele sunt aproape insesizabile. Irina s-a amuzat copios pe seama acestui subiect.

„Am venit cu puștiul la tuns. Vă zic, cred că o să iasă alt om de la frizer. De fiecare dată, schimbările în privința frezei lui sunt radicale!🤣🤣🤣 Mai să nu îl recunoști!😂”, a scris Irina Fodor pe rețelele de socializare.

Irina Fodor, reacție dură după zvonurile despre ea și Ștefan Bănică Jr.: „ Lucrurile au fost scoase din context”

Soția lui Răzvan Fodor a explicat ceea ce s-a întâmplat, de fapt, atunci când a fost pozată acasă la Ștefan Bănică. Irina a povestit că absolut totul a fost scos din context, iar lucrurile nu au stat deloc așa cum au fost prezentate.

„De o săptămână, colegii din presă creează titluri care mai de care mai bombastice și preiau în buclă o informație artificială, fără a verifica realitatea.

Întâmplător, împărțim aceeași meserie, pentru că și eu am fost 10 ani reporter, dar am fost învățată, la facultate și de-a lungul timpului, să verific sursele și să lucrez cu dovezi.

Așadar, dacă nu m-a sunat nimeni până acum să mă întrebe cum au stat lucrurile de fapt, fidelă principiilor, am hotărât să arăt eu care este adevărul, ca să nu mai existe discuții aberante și inutile.

Întâlnirea despre care s-a scris în diferite moduri a fost, de fapt, o ședință legată de proiectul live pe care îl prezentăm. Lucrurile au fost scoase din context, persoane prezente la fața locului au fost evitate în fotografii și așa s-a creat o știre falsă. Sunt absolut convinsă că există imagini și cu ceilalți colegi care au venit la întâlnire sau cu Lavinia, care a coborât o dată cu Ștefan din mașina lor, dar nu ar mai fi existat nici un interes pentru articol dacă le-ar fi arătat și pe acelea.

Asta e tot ce am de spus și ce aș fi spus de la început, dacă mă întreba cineva, măcar cei care au preluat informația cu copy-paste de la sursa initială, care sigur are toate fotografiile, dar nu vrea să le publice, pentru că nu ar mai fi nimic “spectaculos/scandalos” în așa-zisa lor “paparazzeală a anului”. Vă mulțumesc frumos! Numai bine tuturor!”, a fost mesajul transmis de Irina Fodor.