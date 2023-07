„Să nu vorbesc cu păcat” Florin Zamfirescu a dat cărțile pe față! Cum este, de fapt, în rolul de tată și bunic?! Mărtusirea surprinzătoare a actorului: „Nu avem dialog”

In articol:

Florin Zamfirescu se numără printre cei mai cunoscuți și îndrăgiți actori din țara noastră. De-a lungul anilor, artistul a reușit să-și clădească o carieră de succes, pentru care a muncit, însă, foarte mult. Numele său a apărut în numeroase producții cinematografice extrem de apreciate de public, dar și pe scena marilor teatre. Datorită

carismei și talentului său actoricesc, Florin Zamfirescu a adunat de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la fiecare pas.

Dacă pe plan profesional s-a bucurat de un succes răsunător, pe plan personal lucrurile nu au stat întotdeauna așa. Marele actor se află deja la cea de a treia căsătorie, însă se mândrește cu cei doi copii ai săi, dar și cu nepoții.

Cum este Florin Zamfirescu în rolul de tată și bunic?

Florin Zamfirescu a avut numeroase roluri de-a lungul carierei sale, însă cel mai important rămâne de cel de tată și, de câțiva ani încoace, cel de bunic. Chiar dacă este mândru și recunoscător pentru copiii săi, Vlad și Ștefana, dar și de cei patru nepoți, îndrăgitul actor spune că nu își arată extrem de mult sentimentele față de ei.

Mai mult decât atât, a mărturisit că acest tip de comportant este moștenit chiar de la bunicul său, care era o fire mai distantă.

Chiar dacă spune despre nepoțiii săi că sunt minunați și le oferă multe cadouri, Florin Zamfirescu recunoaște că nu se poate implica foarte mult în creșterea și educația acestora. Mai mult decât atât, nici nu se poate include în lumea nepoților săi, mai ales că nu locuiesc în aceeași casă și nu reușesc să petreacă foarte mult timp împreună. Chiar și în aceste condiții, artistul are cu ce să se mândrească.

„Ei sunt la casa lor, eu – aici. Cei mici fac parte din altă lume. Nu avem dialog. Plus că eu am moștenit comportamentul față de copii și de nepoți al bunicului meu. Pe el l-am cunoscut până în clasa a VI-a și l am iubit mai mult decât pe tata. Să nu vorbesc cu păcat, dar bunicul meu m-a marcat foarte tare. Nu și-a sărutat copiii decât în somn.

Mama mea povestea că a avut o răceală și a stat în pat în ziua aceea, se făcea că doarme. Iar bunicul, tatăl ei, s-a apropiat, i-a pus mâna pe frunte să vadă dacă are febră și s-a aplecat și a pupat-o pe frunte. Mama a plâns toată noaptea. Cred că a fost singura dată când tatăl ei a pupat-o. Iar eu am moștenit și prin educație, și prin fire acest fel. Mă uit la copii, sunt minunați, le cumpăr, le dau, dar nu pot să mă includ în lumea lor, să ne tăvălim în patru labe pe sub mese. Nu pot.”, a mărturisit Florin Zamfirescu pentru viva.ro.

