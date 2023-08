„Să o iau de la capăt” Cum i-a anunțat Cristina Spătar pe copiii ei că divorțează? Artista spune lucrurilor pe nume, după ani de zile

In articol:

Cristina Spătar este o femeie apreciată și puternică, însă perioada de după divorțul de fostul soț nu a putut să o uite. La aproximativ 7 ani de la separare, cântăreața a dezvăluit că a fost nevoită să își ducă cei doi copii la consiliere pshiologică, deoarece despărțirea părinților i-a afectat foarte mult.

În prezent, Cristina Spătar se poate declara o femeie împlinită pe toate planurile. Cântăreața are o căsnicie fericită alături de soțul ei, Vicențiu, iar pe plan profesional îi merg toate ca pe roate. Cu toate acestea, trecutul trist pe care l-a avut nu îl poate uita. Chiar și acum, la 7 ani de la despărțirea de cel care i-a fost partener de viață ani la rând, artista a făcut mărturisiri neștiute. Astfel că a dezvăluit cu sinceritate cum a fost nevoită să își ducă cei doi copii la pshiolog, din cauza faptului că despărțirea i-a afectat foarte mult și pe ei. Totodată, vedeta recunoaște că nu i-a fost deloc ușor să treacă peste, însă crede cu tărie că divinitatea a ajutat-o.

Unul dintre cele mai grele momente trăite de ea a fost atunci când copiii au întrebat-o de ce plânge.

„Nu știu de unde am reușit. Știu că Dumnezeu este cel care niciodată nu lasă mamele și nu le abandonează. Am avut norocul să am niște copii foarte înțelegători, chiar dacă au avut nevoie de câteva ședințe bune, mai ales cel mare, la psiholog. În cele din urmă, eu am avut multă răbdare și le-am explicat cum stau lucrurile, cât de firesc posibil. Îți dai seama că trebuie să le explici copiilor cu calm și fără să umilești, să jignești fostul partener. N-am vrut să vorbesc niciodată urât, chiar dacă el n-a fost un domn niciodată cu noi. Eu m-am străduit să fac față și să încerc să-i fac pe ei să nu sufere, chiar dacă eu sufeream foarte mult. Ei sunt atât de deștepți încât, atunci când conduceam, mă vedeau în oglinda retrovizoare și mă întrebau: „De ce plângi, mami?”. Ca să-ți dai seama cât sunt de deștepți niște copilași!”, a mărturisit Cristina Spătar, pentru viva.ro .

Dezvăluirile neștiute făcute de vedetă: „A trebuit să o iau de la capăt”

În cadrul aceluiași interviu, Cristina Spătar a dezvăluit un detaliu trist despre visul fiului ei, Albert. La scurt timp după divorțul de fostul soț, artista a avut ocazia să meargă la sora ei în Anglia, unde băiatul ar fi avut oportunitatea să joace fotbal la o echipă mare, însă nu a primit semnătura de la tatăl lui, astfel că nu a mai fost posibil să plece.

„A trebuit să o iau de la capăt și sora mea m-a sfătuit să vin alături de ea. N-am primit semnătură de la tatăl copiilor, doar așa, ca să-mi facă rău. Îi aranjasem lui Albert. El era căpitan de echipă de fotbal aici, în Crevedia, și îi găsisem acolo contract să joace la o echipă mare de fotbal, în Anglia, cu bursă. Pentru el, era un vis. El visa să ajungă un mare fotbalist, iar tatăl lui i-a înfrânat visul ăsta. Neprimind semnătura, a trebuit să rămân în România și să mă descurc aici.”, a mai spus cântăreța, pentru aceeași sursă citată mai sus.

Chiar dacă nu a putut să plece din România, Cristina Spătar a depus eforturi considerabile pentru a le oferi copiilor cel mai bun trai. S-a reapucat de cântat și a mers la foarte multe evenimente. Cu toate acestea, mulți oameni au criticat-o, spunând că ea nu a avut nimic până în prezent, iar din acest motiv, cântăreața a vrut să lămureasă acest detaliu.

„Chiar dacă am stat în chirie, am avut o vilă imensă, deci eu le-am oferit maximumul, deși haterii au mai speculat: „Domle, n-ai avut de niciunele. Nu-i adevărat! M-am zbătut și le-am oferit o viață de lux întotdeauna. Și mă bucur că am prilejul în acest interviu să spun lucrul ăsta. Mă deranjează când cineva zice că n-am avut de niciunele…”, a mai spus artista .

