”Să plătească așa cum trebuie” Dorian Popa, decis să-și recupereze banii investiți în afacerile lui Călin Donca. Ce atenționare a primit artistul înainte de a bate palma cu celebrul afacerist?

De câteva zile încoace, Călin Donca ocupă primele pagini ale tabloidelor, după ce oamenii legii au ajuns să îi cerceteze afacerile și să găsească multe ilegalități.

Acum se află în arest preventiv, însă în urma lui a lăsat un scandal ce pare că prinde proporții din ce în ce mai mari, mai ales că în centrul acestuia se află și Dorian Popa.

Dorian Popa, decis să-și recuperezii banii investiți în afacerile lui Călin Donca [Sursa foto: Captura video]

Dorian Popa a răbufnit în online

Artistul, blamat acum de unii că a bătut palma cu Donca în afaceri, a ieșit la rampă și a făcut declarații prin care, speră el, că va lămuri situația.

După investiția în imobiliare, cântărețul a decis să mai facă una, dar în panouri fotovoltaice, intrând astfel în afacerile lui Călin Donca, despre care spune acum că a cam fost avertizat la început, dar nu a luat în seamă nimic.

Fapt pentru care acum se consideră țepuit, căci, deși a investit 15.000 de euro, până acum profitul său este zero. La fel, mai menționează el, se întâmplă și în cazul altor investitori care au crezut în Donca.

Tocmai de aceea, Dorian Popa spune că este hotărât, dacă se va dovedi că el și mulți alții au fost trași în țeapă de Donca, să lupte împotriva acestuia.

Nu doar că vrea ca vinovatul să plătească în fața legii, dar promite că va și încerca să recupereze investițiile care nu au adus niciun profit celor care au crezut în afaceristul de la Brașov.

”Am luat legătura și cu alți investitori, întrebându-mă dacă știu ceva, fiind mai apropiat de el. Dar ce credeți, nu știu nici eu nimic. Abia aștept să se lămurească această situație pentru că, având în vedere că în acuzații nu am văzut nimic legat de panourile fotovoltaice, mă gândesc că poate avem norocul, șansa ca această afacere să nu fie afectată și noi ori să ne putem recupera investiția ori să ne putem încasa banii ce ni s-au promis că vor fi încasați. Sunt aici să fiu alături, așa cum am fost de Călin, de cei care vor fi împotriva lui Călin, dacă va fi nevoie să fie. Dacă toți cei care au investit, și cu mine, în echipă am fost țepuiți și ne-au fost luați bănuți, aveți siguranța mea că mă voi ocupa, poate nu să ne recuperăm integral investiția, dar, cu siguranță, cel care ne-a furat să plătească așa cum trebuie. Nu sunt aici nici să-l acuz pe Călin, nici să-i acuz pe investitori. Am mai auzit oameni care spuneau să am grijă cu Donca, nu-mi dădeam seama dacă-s doar vorbe în vânt. Cred că cel mai important e ce decide justiția, care vor fi acuzațiile directe ce i se vor aduce și ce se va întâmpla cu investiția noastră. Nu ne interesează care e viitorul lui, ci ce se întâmplă cu investițiile noastre”, a spus Dorian Popa, în vlog-ul său.