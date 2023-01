”Să ridice piatra cine crede că nu a încălcat legea niciodată” Elena Udrea, reacție tranșantă după ce a petrecut sărbătorile de iarnă în penitenciar. Fostul politician taxează modul în care sunt tratate deținutele

In articol:

Elena Udrea se află de luni bune în spatele gratiilor, după ce a fost condamnată pentru luare de mită în dosarul ”Gala Bute”.

Astfel că timpul petrecut între patru pereți, alături de alte femei care-și ispășesc pedepsele pentru diferite nedreptăți pe care le-au comis, au făcut-o acum pe Elena Udrea să reacționeze.

Elena Udrea, tristă și singură de sărbători, în penitenciar

De când este în închisoare, Elena Udrea nu a ratat nicio ocazie de a sta în strânsă legătură cu realitate, dar și cu cei din online, cărora s-a plâns ba de viața pe care o duce, ba de ceea ce a trăiește după gratii.

Iar acum, la început de an, după ce și-a petrecut sărbătorile de iarnă în penitenciar, alături de celelalte condamnate, fiind departe de familie pentru prima dată, Elena Udrea a venit iar cu un mesaj public.

De data aceasta, fostul om politic s-a plâns de ceea ce a simțit zilele ce tocmai au trecut, în penitenciar. Durerea, tristețea și dorul ei pentru familia care o așteaptă afară sunt sentimentele pe care le-a văzut și în ochii celorlalte femei închise.

Elena Udrea spune că este înconjurată de mame care au și câte zece copii acasă, lăsați în grija bunicilor ori a tatălui, ducând un

trai greu și care, cel mai probabil, îi vor călca pe urme.

Și asta pentru că, dacă ele au furat pentru a le pune copiilor ceva pe masă, odraslele, fără educație și fără a-și avea mama alături, vor ajunge să facă aceleași lucruri.

Ba chiar, spune Udrea, pentru că deținutele nu au parte de o reabilitare în anii petrecuți după gratii, este foarte posibil să recidiveze ori să ajungă fără viitor din cauza faptului că au un dosar, iar statul nu le ajută cu nimic să facă un pas înainte în viață.

Ba mai mult decât atât, după lacrimile care au curs zilele acestea în penitenciar, Elena Udrea este de părere că aproape toate mamele au încălcat sau ar încălca legea pentru copiilor lor, pentru a le asigura o viață mai bună.

În cele din urmă, însă, Elena Udrea a ținut să le transmită tuturor românilor, după greutățile prin care a trecut ea în 2022, un an nou mai bun, prosper și cu dorință de a face bine celor din jur.

”Perioada sărbătorilor de iarna este cea mai grea din an in penitenciar, mai ales într-unul de femei in care cele mai multe sunt mame. Pare că toată tristețea din lume se adună aici. Atmosfera este ciudată, o fractură între decorurile și muzica prin care angajații penitenciarului încearcă să redea cât de puțin trăirile Crăciunului și suferința deținută de a fi departe de familie și mai ales departe de copii. Convorbirile telefonice pe care le-am ascultat fără sa vreau sub geamul camerei mele, ca și vizitele pe care femeile le-au primit în aceste zile s-au terminat în lacrimi. Durerea mare nu este pentru tine, ca adult îți poți gestiona mai ușor sau mai greu emoțiile decât pentru suferința copiilor care plâng și îți roagă mamele să vină acasă măcar de Crăciun. Sunt femei care au câte 4,6 chiar și 10 copiii și sunt aici pentru că au furat ca să le de-a de mâncare, iar acum copiii au rămas singuri cu bunici neajutorați ori cu tați complet depășiți de situație, cei mai mulți dintre având deja destinele frânte si probabil ei însăși vor ajunge să încalce legea așa cum arată cercetarea sociologică făcută în SUA asupra copiilor a căror mame sunt în pușcărie, iar în pușcăriile românești pe de altă parte nu se întâmplă nimic care să ducă la reabilitarea acestor femei, mai rău, după ce ies de aici, nu doar că la fel ca atunci când au intrat nu știu să muncească, dar sunt lăsate de izbeliște de stat, odată ce au ieșit pe poartă afară nimeni nu le angajează tocmai pentru ca au trecut prin închisoare. Deci vor sfârșii prin a recidiva ca să poată să își întrețină copiii.

La întrebarea stupidă pe care tot am auzit-o: De ce a furat dacă știa că are copiii care vor suferii?

O să dau două răspunsuri:

aproape toate mamele au încălcat legea pentru copiii lor; să ridice piatra cine crede că nu a încălcat legea niciodată sau că în anumite condiții nu ar încalcă-o.

Așa că, în acest ocean de suferință mi s-a părut nefiresc, strident să nu vă urez, “Sărbători fericite”! Vă spun acum cu întârziere să aveți un an 2023 în care să vă fie bine, să fiți buni și să faceți bine!”, este ultima postare ce se găsește pe contul de Facebook al Elenei Udrea.