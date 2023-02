„Să slăbească” Tavi Clonda i-a spus-o clar Gabrielei Cristea, după o serie de reproșuri din partea ei. Ce a observat de curând la soția lui?

In articol:

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi și-au unit destinele în anul 2015 și împreună au două fetițe, pe Victoria și Iris. Prezentatoarea TV a rămas cu un complex după naștere, și anume kilogramele în plus.

Gabriela Cristea, eforturi mari pentru a slăbi

Bruneta face sacrificii mari pentru a ajunge la greutatea de dinaintea nașterilor.

Deși pe plan profesional Gabriela Cristea duce o viață perfectă, bucurându-se de o carieră de succes, în plan personal, prezentatoarea TV este deranjată de kilogramele în plus și duce lupte grele pentru a slăbi. Vedeta încearcă să dea jos ce a acumulat în timpul sarcinii, iar în acest sens a reluat o dietă și încearcă să fie atentă la alimentația sa.

„ În fiecare zi sunt disperată cu asta, cu slăbitul, că nu pot. De dimineață mă gândesc și până seara îmi trece. M-am și îngrășat în perioada asta, dar acum sunt la cură de slăbire și am și reușit să slăbesc. Sunt în continuare la dietă, țin un regim echilibrat, cam 1.200 de calorii, împărțite în 5 mese, 3 principale și 2 gustări. Și dacă o țin așa cred că până la toamnă o să am 50 de kilograme.

Am încercat și un regim hipoproteic și, într-adevăr, slăbești foarte repede. Doar că este foarte greu de ținut și extrem de plictisitor din punctul de vedere al diversificării alimentelor. Așa că am optat pentru varianta de 1.200 de calorii, împărțite în 5 mese, 3 principale și 2 gustări. E super. Pe lângă asta, beau minimum 2 litri și jumătate de apă, beau ceaiuri din plante și nu m-am apucat încă de sport. Pentru că nu mai am când și nu mai am nici energie, sincer.”, a scris, în urmă cu puțin timp, Gabriela Cristea, pe rețelele de socializare.

Gabriela Cristea, reproșuri la adresa lui Tavi Clonda

Pe cealaltă parte, Tavi Clonda este mulțumit de felul în care arată soția sa și nu îl deranjează kilogramele în plus. Cu toate acestea, prezentatoarea TV îi reproșează că nu îi spune să slăbească, ea văzând foarte clar că are câteva kilograme în plus.

Mai mult decât atât, Tavi Clonda a mărturisit că a observat că soția sa a mai slăbit, în timp ce el a acumulat câteva kilograme.

Citește și: Gabriela Cristea a recunoscut cu ce problemă se confruntă întreaga sa familie. Cei patru se manifestă la fel: ”Toată lumea”

„ Pentru liniștea ei, pentru bucuria și sănătatea ei, i-am spus să slăbească, dar nu la alt mod. Ea chiar mă acuză că nu-i spun. Dar mie îmi place de ea oricum, chimia și frumusețea există. Azi dimineață am observat că se vede că a slăbit. După ce ne-am întors din vacanța din Tenerife, în care am fost numai noi doi, a început iar acea dietă. Două săptămâni nu se vede, apoi se observă cu ochiul liber. Așa funcționează. Am luat și eu câteva kilograme, dar nu se vede, eu mai fac sport.”, a mărturisit Tavi Clonda, pentru Playtech.ro

