„Să spele mașini, să fie zugrav” Ce își dorește Simona Trașcă de la viitorul partener!? Blondina a spus clar ce criteriu trebuie să îndeplinească bărbatul ideal

Simona Trașcă își dorește foarte mult să înceapă o nouă relație amoroasă, după ce a stat singură mai mult timp. Blondina este gata să se lase cucerită, însă nu de oricine.

Chiar în cadrul unui interviu recent, ea a dezvăluit ce criterii trebuie să îndeplinească bărbatul care o să-i fure inima. Se pare că blondina are o anume dorință, peste care nu trece cu vederea deloc. Iată dezvăluirile neașteptate!

Ce își dorește Simona Trașcă de la viitorul partener?

Simona Trașcă se poate declara o femeie liniștită, însă nu împlinită pe deplin, având în vedere că este singură de mai mult timp. Din acest motiv, își dorește să înceapă o nouă relație amoroasă, dar nu cu oricine, ci cu un bărbat potrivit, care să-i îndeplinească anumite dorințe.

Ei bine, bărbatul care ar putea să-i cucerească inima blondinei trebuie, în primul rând, să aibă un loc de muncă stabil, pentru că ea nu vrea să îl întrețină, așa cum s-a mai întâmplat în fostele sale relații.

Locul unde își desfășoară activitatea nu o interesează așa mult pe vedetă, căci ar accepta ca iubitul ei să aibă orice tip de meserie, de la zugrav până la mecanic.

De asemenea, aceasta își dorește foarte mult ca bărbatul din viața ei să fie credincios și loial. Mai mult decât atât, cel care o va iubi pe ea va trebui să iubească și animalele.

„Contrar a ceea ce s-a spus până acum, eu nu mă uit după bani și după mașini. Eu am avut relații cu bărbați care nu aveau mașini. Spre exemplu, un fost de-al meu și-a luat abia după un an de relație o mașină foarte ieftină. Nu mă interesează situația financiară, dar vreau să muncească.

Poate să spele mașini, să fie zugrav, să fie mecanic, orice. Eu nu aș vrea să am un bărbat pe care să îl întrețin eu. Eu am fost cu bărbați amărâți, dacă nu sunt fluturași în stomac, pe mine nu mă interesează mașinile. Eu nu sunt pasionată de mașini.

Dacă mă minte frumos, s-ar putea să îmi placă, eu spun că nu mai cred în tot ce zic bărbații, dar sunt naivă. Și așa mi-am luat țeapă toată viața. Dacă îmi spune câteva vorbe și sunt alea pe care mi le doresc eu, îl cred. Vreau ca bărbatul să fie credincios, să iubească animalele, să fie fidel”, a mărturisit Simona Trașcă, pentru fanatik.ro.

Blondina este pregătită pentru o nouă relație: „Am fost sălbatică”

În cadrul aceluiași interviu, Simona Trașcă a mărturisit cum a ajuns să își dorească, din nou, o relație după o lungă perioadă de singurătate. Deși mărturisește că i-a plăcut să fie singură și nu a acceptat pe nimeni, iată că acum recunoaște faptul că a început să simtă nevoia de un partener în viața ei, cu care să împartă bune și rele. Astfel că este pregătită pe deplin să ofere șanse celor care o admiră și o curtează.

„Eu nu am acceptat pe nimeni, nu mi-a plăcut de nimeni, de fapt, mi-a plăcut singurătatea. În ultimele săptămâni am început să simt nevoia să am pe cineva aproape. Mă uit la filme și văd îndrăgostiți și îmi dau lacrimile. Eu sunt singură de foarte mult timp.

Din primăvară sunt singură 100%. Atunci aveam un fost cu care mă certam, apoi mă împăcam, era o relație ciudată. Nu mă puteam baza pe el. Am mulți bărbați care mă curtează, dar am fost sălbatică și nu am dat șansa nimănui. Acum sunt pregătită să dau șanse bărbaților”, a mai spus blondina, pentru aceeași sursă citată mai sus.

