„Să-ți reamintesc ceva” Alex Bobicioiu, lovitură sub centură pentru Simina loica, după ce s-a afișat acasă la Jador! Tânărul a răbufnit și a spus tot ce are pe suflet

Zilele trecute au fost pline de surprize pentru admiratorii Siminei Loica, ai lui Jador, dar și ai lui Alex Bobicioiu. Tânăra a revenit în „brațele” artistului, ajungând la el acasă, însă doar pentru a colabora pentru filmarea unui videoclip.

De la apariția imaginilor cu cei doi în mediul online au avut loc mai multe schimbări radicale. Una dintre ele a fost că Jador a anunțat că s-a despărțite de fata de care își dorea să-și întemeiez o familie, Alexandra Hoder, toată lumea crezând că Simina Loica este cauza. Ulterior, cântărețul a lămurit situația, spunându-le fanilor că nu are nici măcar un gând să reia relația cu fosta sa iubită din casa „Puterea Dragostei”.

De asemenea, după „escapada” Siminei Loica în casa fostului său iubit, Alex Bobicioiu a avut o reacție neașteptată în mediul online, care i-a făcut pe internauți să creadă că se adresează fostei sale iubite, cu care ar fi urmat să aibă chiar și un copil, dacă Simina nu ar fi pierdut sarcina.

În urmă cu doar câteva ore, Jador a lansat piesa pe care a filmat-o alături de Simina Loica, dar și de ațli prieteni, cum ar fi Yamato Zaharia.

În piesă, ultimii din urmă menționați formau un cuplu, iar la scurtă vreme Alex Bobicoiu a transmis în mediul online un mesaj dur, făcând referire la faptul că o femeie care se întâlnește cu mulți bărbați nu trebuie să fie neapărat o femeie frumoasă, ci una „accesibilă”. Internauții s-au gândit imediat că ținta răutății sale este chiar Simina Loica.

„Aș vrea să-ți reamintesc ceva. Dacă te întâlnești cu mulți bărbați, asta nu înseamnă că ești frumoasă. Uneori un produs ieftin atrage mulți clienți.”, a fost mesajul pe care Alex Bobicioiu l-a transmis în mediul online.

Jador a anunțat că s-a despărțit de Hoder după ce a publicat imaginile cu Simina Loica

Toată lumea a avut parte de un real șoc în momentul în care i-au văzut pe Simina Loica și Jador din nou împreună. Ulterior s-au lămurit că nu este nimic între ei, însă nu au putut să nu observe că, fix în acele momente, atât artistul, cât și Alexandra Dobia, își șterseseră imaginile în care apăreau împreună în mediul online.

La scurtă vreme, Jador avea să facă anunțul despărțirii de Hoder.

„Bună, oameni buni! Eu și Hoder am decis să o luăm pe drumuri separate, a fost o decizie foarte dificilă pentru amândoi. Așa că, vă mulțumesc pentru susținere, pentru fiecare like, comentariu, mesaj de încurajare pe care mi-l dați. Sper să înțelegeți că noi am luat-o în direcții diferite și să ne acordați spațiul necesar pentru tranziția care va urma după această despărțire, Vă mulțumesc pentru înțelegere! Doamne ajută!”, a spus Jador pe pagina sa de TikTok.

