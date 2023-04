„Să vă arăt lângă cine am dormit azi-noapte” Lidia Buble aproape că nu și-a putut stăpâni fericirea, după ce a dormit alături de el:„Iubirea vieții mele”

In articol:

Lidia Buble a venit la București pentru a-și construi o carieră în industria muzicală autohtonă, iar în prezent este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Totuși, pentru faima pe care o are acum a trebuit să facă un sacrificiu uriaș, iar în fiecare zi trăiește cu dorul de frații, surorile și nepoții ei, care sunt la Deva, locul unde ea s-a născut.

Programul încărcat nu-i permite să se întoarcă acasă ori de câte ori își dorește, însă când găsește timp liber, artista nu stă prea mult pe gânduri și se reîntoarce în sânul familiei, așa cum a făcut și în urmă cu o zi!

Lidia Buble [Sursa foto: Instagram]

Lidia Buble, fericită peste măsură, după ce s-a întors acasă, la Deva

Vedeta și-a anunțat fanii în urmă cu o seară că a plecat din București, dar nu a vrut să le dezvăluie și locația în care merge, astfel că în această dimineață „misterul” a fost deslușit. Lidia Buble s-a filmat imediat cum s-a trezit și le-a făcut fanilor o mărturisire care i-a pus pe toți pe gânduri. Artista a dezvăluit că toată noaptea a dormit cu cineva foarte drag ei, mai exact cu Isac, unul dintre membrii familiei ei. Ba mai mult, aceasta a ținut să menționeze că pentru ea familia este cea mai importantă și că vrea să profite din plin de puținul timp pe care îl are zilele acestea cu părinții, frații, surorile și nepoții ei .

„Aș fi vrut să vă arăt de aseară unde am ajuns, pentru că am promis că vă spun, dar a fost prea fain și m-am bucurat prea mult de fiecare secundă în parte și asta vreau să fac și în continuare, dar trebuie să vă arât lângă cine am dormit azi-noapte.

Isac, iubirea vieții mele! Te iubește Lidi de nu mai poate. Am venit acasă la mama, la Deva, este locul meu preferat din lume și aici sunt și oamenii mei preferați, adică familia mea de care sunt dependentă și o să încerc să profit de timpul ăsta la maxim. Vă pup și vă doresc un weekend minunat. O să încerc să mă bucur de tot ce se întâmplă aici”, a mărturisit Lidia Buble, pe contul ei personal de pe rețelele de socializare.

Lidia Buble și Isac [Sursa foto: Instagram]