„Să vă dau veștile bune și cele mai puțin bune” Cristina Ciobănașu și iubitul ei s-au despărțit?! Ce mesaj a transmis pe internet

Cristina Ciobănașu traversează o perioadă nu tocmai plăcută pentru ea. Cunoscuta actriță a recunoscut în urmă cu puțin timp pe conturile de pe rețelele de socializare că greutățile cu care s-a confruntat recent au ținut-o departe de comunitatea de pe internet.

Mai mult, vedeta a promis că le va da mai multe detalii fanilor zilele următoare.

Cristina Ciobănașu: „ Nu am avut o perioadă extraordinară în ultima vreme, dar sunt mai bine”

Deși este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii ei, în ultima perioadă Cristina Ciobănașu a cam lipsit de pe Instagram. Actrița spune că absența ei este una motivată, căci în viața ei s-a petrecut o serie de evenimente mai puțin plăcute. Deși nu a dat foarte multe detalii despre perioada grea prin care trece, ea le-a promis internauților că le va povesti totul cu lux de amănunte zilele următoare, când are în plan să organizeze o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram.

Imediat după ce a transmis mesajul, fanii Cristinei Ciobănașu s-au întrebat dacă nu cumva perioada grea prin care spune că trece se datoreaza, de fapt, despărțirii de iubitul ei, Alexandru Mureșan, tânărul cu care aceasta s-a afișat în spațiul public, după ce s-a separat de Vlad Gherman.

Ea și fostul ei iubit au fost îmăreună aproape un deceniu și au decis să pună punct relației la începutul anului trecut.

„Nu am mai vorbit de mult pe stories, îmi pare rău. Nu am avut o perioadă extraordinară în ultima vreme, dar sunt mai bine(...) Voiam să văd ce faceți voi, să vă spun că sunt în continuare aici chiar dacă nu am mai postat atât de mult. Voi face curând un Q&A, să mai discutăm una alta, să vă dau veștile bune și cele mai puțin bune și cam atât”, a transmis Cristina Ciobănași prin intermediul rețelelelor de socializare.